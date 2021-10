Κοινωνία

Σαντορίνη: Πρόσκρουση πλοίου στο λιμάνι

Το πλοίο "Πρέβελης" προσέκρουσε, κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του, στο λιμάνι της Σαντορίνης.

Λαχτάρησαν, το βράδυ της Παρασκευής, οι 129 επιβάτες του πλοίου "Πρέβελης"!

Το πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τη Ρόδο, με ενδιάμεσες στάσεις, προσέκρουσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του, στο λιμάνι της Σαντορίνης.

Ευτυχώς από την πρόσκρουση δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ μετά το ατύχημα ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου του πλοίου, ώστε να ακολουθήσουν οι ενδεχόμενες εργασίες επισκευης του.

Πηγή: flashnews.gr

