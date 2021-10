Αθλητικά

Euroleague: Η Μπαρτσελόνα….τρόμαξε κόσμο στην πρεμιέρα

Η ομάδα του Γιασκεβίτσιους «ισοπέδωσε» την Άλμπα βερολίνου, με κορυφαίο τον Μίροτιτς.

Εκκωφαντική εκκίνηση πραγματοποίησε η Μπαρτσελόνα στην εφετινή Euroleague, με τους Καταλανούς να συνθλίβουν με 96-64 την Άλμπα Βερολίνου επί ισπανικού εδάφους.

Με οδηγό της επίθεσης τον Νίκολα Μίροτιτς, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +13 (28-15), για να εκτοξεύσει τη διαφορά στο 13΄ στους +20 πόντους (35-15) και να μην χρειαστεί να κοιτάξει πίσω, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην πρώτη εφετινή ευρωπαϊκή υποχρέωση της.

Ο Νίκολας Μίροτιτς ήταν απολαυστικός και... αλάνθαστος με 22 πόντους και 4/4 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2/2 βολές, ενώ 12 πόντους πρόσθεσε ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις (3/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα).

Ο Νικ Καλάθης έμεινε στο παρκέ 18 λεπτά με απολογισμό 5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 λάθη. Από τους Γερμανούς προσπάθησε ο Λουκ Σίκμα με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στην πρεμιέρα της κανονικής περιόδου στη Euroleague 2021-22, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μονακό (Γαλλία)-Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 75-63

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 69-68

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 84-74

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 82-69

Ούνικς Καζάν (Ρωσία)-Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) 69-70

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 61-57

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 88-76

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 75-50

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία) 96-64

