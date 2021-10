Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: τραγικό ορόσημο στον αριθμό των νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή η εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Πάνω από 700.000 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην COVID-19 στις ΗΠΑ από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην αμερικανική επικράτεια, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Πρόκειται για αριθμό ίσο με όλο τον πληθυσμό της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον.

Το τραγικό ορόσημο ήρθε να θυμίσει πως εκατοντάδες Αμερικανοί συνεχίζουν να πεθαίνουν καθημερινά από επιπλοκές της νόσου, παρά την εκστρατεία εμβολιασμού και την ευρεία διαθεσιμότητα δόσεων.

Επίσημα, οι ΗΠΑ είναι πάντα η χώρα που καταγράφει μακράν τον βαρύτερο απολογισμό της πανδημίας στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς, με βάση τα δεδομένα που ανακοινώνονται οι αρχές σε όλο τον κόσμο, μπροστά από τη Βραζιλία και την Ινδία.

Όχι μακριά από τον Λευκό Οίκο, εκατοντάδες χιλιάδες μικρές λευκές σημαίες αποτίνουν φόρο τιμής στις ζωές που χάθηκαν.

Κάτι περισσότερο από το 64% του αμερικανικού πληθυσμού, δηλαδή 215 εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν λάβει τουλάχιστον μία από τις τρεις δόσεις των εμβολίων που έχουν εγκριθεί στη χώρα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Παρά το ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες άσθμαιναν στην αρχή των εκστρατειών ανοσοποίησης που διεξάγουν, έχουν πλέον ξεπεράσει πολύ τις ΗΠΑ.

Η χρήση μάσκας και ο εμβολιασμός συνεχίζουν να αποτελούν πολιτικά διακυβεύματα που διχάζουν τους Αμερικανούς. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες, όπως αυτοί του Τέξας και της Φλόριντας, έχουν φθάσει στο σημείο να ταχθούν υπέρ της απαγόρευσης της υποχρεωτικής χρήση μάσκας στις πολιτείες τους, επικαλούμενοι την προστασία των ιερών ατομικών ελευθεριών.

Αντίθετα, η Καλιφόρνια, όπου κυβερνά Δημοκρατικός, ανακοίνωσε χθες σχέδιο να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 για όλους τους μαθητές που είναι επιλέξιμοι, απόφαση άνευ προηγουμένου στις ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιθουανία: αφαίρεσαν βίδες και καρφιά από στομάχι ασθενούς!

Σεισμός στην Κρήτη - 'Έλεγχοι: χιλιάδες τα ακατάλληλα σπίτια

Βασίλειος Έξαρχος: Ο παντοπώλης που έδωσε το όνομά του στα Εξάρχεια