Κοινωνία

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης - μητέρα μαθήτριας: δεν θέλω το παιδί μου να γίνει νέος Φύσσας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μητέρα μαθήτριας καταγγέλλει ότι το παιδί της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα στο σχολείο της, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Συγκλονίζει η μητέρα μας μαθήτριας, η οποία καταγγέλλει ότι το παιδί της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα στο σχολείο της, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

«Το παιδί εξέφρασε την άποψή του και κατέγραψε τα γεγονότα μέσα στο χώρο του σχολείου με αποτέλεσμα να στιγματιστεί και να δεχθεί επίθεση από συμμαθητές της που συμμετείχαν στα επεισόδια» τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

«Τη χτύπησαν τέσσερα με πέντε άτομα, συμμαθητές της που ήταν αντίθετοι με τις απόψεις της, που ανήκουν στο χώρο του φασισμού» πρόσθεσε.

«Επειδή δεν θέλω το παιδί μου να γίνει νέος Παύλος Φύσσας θα προβώ σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες» κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: θα πατάξουμε τους θύλακες φασισμού μέσα στα σχολεία (βίντεο)

Λιθουανία: αφαίρεσαν βίδες και καρφιά από στομάχι ασθενούς!

Σεισμός στην Κρήτη - 'Έλεγχοι: χιλιάδες τα ακατάλληλα σπίτια