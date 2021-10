Αθλητικά

Basket League: Πρεμιέρα με ντέρμπι

Με 13 ομάδες το φετινό πρωτάθλημα που σημαδεύεται από την επιστροφή του Ολυμπιακού.

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 30ου Πρωταθλήματος ΕΣΑΚΕ, της Basket League 2021-22, με την επιστροφή του Ολυμπιακού να δίνει άλλη αίγλη στο πρώτο τη τάξει ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ εν συγκρίσει με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Το τζάμπολ της σεζόν έχει προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο (2/10), με 13 ομάδες να παίρνουν θέση. Οι αμφίρροπες «μάχες» των ντέρμπι «αιωνίων» είχαν λείψει στους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι επιστρέφουν (κατά 80%) στις κερκίδες μετά την απαγόρευση εισόδου την περασμένη χρονιά, ως μέτρο περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Η πρώτη «μητέρα των μαχών» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα πραγματοποιηθεί την 8η αγωνιστική στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκτός από τον δευτεραθλητή της Α2, Ολυμπιακό, στα «μεγάλα σαλόνια» επιστρέφει και ο Απόλλων Πατρών.

Ντέρμπι έβγαλε η κληρωτίδα στην πρεμιέρα, αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, την Κυριακή (3/10, 16:30). Ο νταμπλούχος 2021 και νικητής του Super Cup, Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Άρη την Κυριακή (3/10, 20:00), ενώ υψηλό θέαμα και αγωνία μέχρι το φινάλε προβλέπεται στις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ-Λαύριο (2/10, 17:00) και Περιστέρι-Προμηθέας Πατρών (2/10, 20:00). Το «μενού» της 1ης αγωνιστικής περιλαμβάνει επίσης τα ματς Απόλλων Πατρών-Ιωνικός Νικαίας (3/10, 17:00) και Λάρισα-Κολοσσός Ρόδου (2/10, 17:00). Ρεπό έχει ο Ηρακλής.

