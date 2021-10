Πολιτική

Κορονοϊός - Σκέρτσος: εμβόλια και τεστ οδηγούν σε εξομάλυνση

"Εντείνουμε τις προσπάθειες να πείσουμε όσους περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν και να συμβιώνουμε με τον ιό χωρίς να κινδυνεύουμε" τονίζει.

Στο ερώτημα, "πού βρίσκεται η πανδημία σήμερα" απαντά με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Από τις 15/8 έως την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε μια πτώση της τάξης του 43% στα κρούσματα COVID-19 στην επικράτεια. Από περίπου 22.200 την εβδομάδα μειώθηκαν σε 12.800 κρούσματα. Ταυτόχρονα τα εργαστηριακά τεστ που πραγματοποιούνται στην επικράτεια τετραπλασιάστηκαν από περίπου 400.000 σε 1,6 εκατομμύρια την εβδομάδα, λόγω της υποχρέωσης να πραγματοποιούν 1-2 εργαστηριακά τεστ οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα -και το πιο σημαντικό ο δείκτης θετικότητας στην επικράτεια μειώθηκε από 3,5-4% σε 0,93%» τονίζει.

Με άλλα λόγια, συνεχίζει ο υπουργός Επικρατείας, «πραγματοποιώντας δηλαδή 4 φορές περισσότερα εργαστηριακά τεστ εντοπίζονται σχεδόν τα μισά κρούσματα και ταυτόχρονα έχουμε πολύ πιο αντιπροσωπευτική επιδημιολογική εικόνα της κυκλοφορίας του ιού στον γενικό πληθυσμό». Ταυτόχρονα, «από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς έχουν διατεθεί σχεδόν 10 εκατ. self tests σε όλους τους μαθητές μέσω των φαρμακείων και χάρη σε αυτά έχουν εντοπιστεί σχεδόν 7.000 μαθητές με COVID έως σήμερα.

Το αποτέλεσμα της έγκαιρης διάγνωσης που προσφέρουν τα self tests είναι η απρόσκοπτη λειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης, καθώς έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία σε μόλις 5 σχολικά τμήματα σε όλη τη χώρα έως σήμερα σε σύνολο σχεδόν 90.000. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο που δεν λειτουργούσαν τα σχολεία και δεν γίνονταν τόσα τεστ, τα κρούσματα στους ανήλικους ήταν πάνω από 5.000 την εβδομάδα ενώ τώρα κυμαίνονται από 3.000 έως 4.000», σημειώνει ο Α. Σκέρτσος και προσθέτει: «Πλέον άνω του 70% των ενηλίκων έχει κάνει το εμβόλιο και ένα επιπλέον 10% έχει νοσήσει. Οι νοσηλείες στο σύστημα υγείας σε απλές κλίνες και ΜΕΘ και οι θάνατοι από COVID-19 είναι 2 έως 3 φορές κάτω από το 3ο κύμα της άνοιξης που η πλειονότητα του πληθυσμού ήταν ανεμβολίαστη. Από τους νοσηλευόμενους στις ΜΕΘ, 9 στους 10 είναι σταθερά ανεμβολίαστοι. Το δυστύχημα είναι ότι περίπου 600.000 πολίτες άνω των 60 ετών που είναι οι πιο ευάλωτοι στη βαριά νόσηση παραμένουν ανεμβολίαστοι και εκεί εστιάζονται οι προσπάθειες εμβολιασμού ειδικά στις περιφέρειες με χαμηλότερα ποσοστά ανοσίας».

Τούτων δοθέντων, «το συμπέρασμα των παραπάνω στοιχείων είναι ότι χάρη στο εμβόλιο και την αυξημένη επιτήρηση λόγω των πολλών τεστ έχουμε περάσει πλέον σε μια φάση σημαντικής εξομάλυνσης των επιπτώσεων της πανδημίας αφενός στον γενικό πληθυσμό που έχει εμβολιαστεί και αφετέρου στη λειτουργία της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας. Εντείνουμε τις προσπάθειες να πείσουμε όσους περισσότερους συμπολίτες μας και ειδικά τους πιο ευάλωτους να εμβολιαστούν και να συμβιώνουμε με τον ιό χωρίς να κινδυνεύουμε πλέον από περιοριστικά μέτρα που οδηγούν σε παράλυση σημαντικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Έτσι θα συνεχίσουμε», επισημαίνει κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.

