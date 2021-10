Τεχνολογία - Επιστήμη

Τσελέντης για σεισμούς: Η Θήβα έχει κακή δόμηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη σεισμική ακολουθία τόσο στη Θήβα, όσο και στο Αρκαλοχώρι.

Ο καθηγητής σεισμολογίας και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στη σεισμική δραστηριότητα σε Θήβα και Κρήτη.

Ο κ. Τσελέντης, είπε ότι στη Βοιωτία υπάρχουν ρήγματα που μπορεί να δώσουν σεισμούς μεγαλύτερους από 6 ρίχτερ, αλλά όχι το συγκεκριμένο ρήγμα στο οποίο οφείλεται η τελευταία σεισμική δραστηριότητα. Όταν συνεδρίασε η επιτροπή των σεισμολόγων για τη Θήβα, βγήκε κάποιος και δήλωσε ότι μπορεί να γίνει σεισμός 6,5 ρίχτερ αναστατώνοντας τους κατοίκους χωρίς λόγο είπε ο κ. Τσελέντης. Αφενός γιατί τα πρακτικά της επιτροπής δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται, αλλά κυρίως γιατί αυτό το ρήγμα δεν μπορεί να δώσει τόσο μεγάλους σεισμούς.

«Ευτυχώς βγήκε ο Πρόεδρος της Αντισεισμικής Προστασίας και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους» είπε ο κ. Τσελέντης, συμπληρώνοντας ότι το πραγματικό πρόβλημα στη Θήβα είναι ότι η περιοχή έχει κακή δόμηση.

Σε ότι αφορά την Κρήτη, είπε ότι από τις αρχές του χρόνου είχε δει με τους συνεργάτες του ανησυχητικά φαινόμενα και για το λόγο αυτό κατέβηκε στο Ηράκλειο, όπου σε συνεργασία με τον δήμαρχο Ηρακλείου εγκαταστάθηκαν έξι σεισμογράφοι για να βοηθήσουν στη μελέτη του φαινομένου.

Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφηκαν 2.870 σεισμικές δονήσεις στην περιοχή και δυστυχώς η μετασεισμική ακολουθία θα συνεχιστεί για μήνες είπε ο κ. Τσελέντης, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τα σπίτια τους αν αυτά έπαθαν ζημιές με τον κυρίως σεισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης - μητέρα μαθήτριας: δεν θέλω το παιδί μου να γίνει νέος Φύσσας

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: θα πατάξουμε τους θύλακες φασισμού μέσα στα σχολεία (βίντεο)

Λιθουανία: αφαίρεσαν βίδες και καρφιά από στομάχι ασθενούς!