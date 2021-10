Κοινωνία

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: να φύγουν ιερείς με αντιεπιστημονικές απόψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μια μειοψηφία έχει ξεφύγει" είπε, μιλώντας για τους αρνητές της πανδημίας. Τι αναφέρει ο Καθηγητής Νίκος Θωμαΐδης για την κατάσταση στην Θεσσαλονίκη.

«Πρέπει να λογικευτούμε, πάντα θα υπάρχουν ακρότητες. Η άρνηση της πραγματικότητας δεν οδηγεί πουθενά» τόνισε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», με αφορμή αιτήσεις που κάνουν αρνητές κορονοϊού για εκταφές νεκρών.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο «η πανδημία δημιουργεί μια ψυχολογία παράξενη και μια μειοψηφία- ευτυχώς- έχει ξεφύγει».

Ακόμη, σχολιάζοντας την άρνηση ορισμένων ιερέων να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις της ιεραρχίας, δήλωσε χαρακτηριστικά «όσοι παρασύρουν σε αντιεπιστημονικές απόψεις το ποίμνιο τους να απομακρύνονται από τη θέση τους».

Συμμετέχοντας στην συζήτηση, ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, σχολίασε το γεγονός ότι 4 στα 10 νέα κρούσματα είναι στη Θεσσαλονίκη.

«Όσον αφορά τα λύματα την προηγουμένη εβδομάδα σημειώθηκε αύξηση σε όλη την περιφέρεια, εκτός από την Κρήτη. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα οι αυξήσεις ήταν σημαντικές».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «αυτό συνάδει και με την κλινική εικόνα, δηλαδή τα δείγματα που αναλύονται κλινικά δείχνουν αύξηση των κρουσμάτων, όπως και στη Θεσσαλία.

Αναφερόμενος στην Αττική σημείωσε πως «η κατάσταση από τα κλινικά δείγματα δείχνει σταθεροποιημένη, τα δε λύματα την προηγουμένη βδομάδα παρουσίασαν αύξηση 58% σε σχέση με την προηγουμένη, ενώ αυτή τη βδομάδα οριακή αύξηση 20%, με τα θετικά κρούσματα στην Αττική, όπως δείχνουν οι αναλύσεις από τα λύματα να είναι 500».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης - μητέρα μαθήτριας: δεν θέλω το παιδί μου να γίνει νέος Φύσσας

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: θα πατάξουμε τους θύλακες φασισμού μέσα στα σχολεία (βίντεο)

Λιθουανία: αφαίρεσαν βίδες και καρφιά από στομάχι ασθενούς!