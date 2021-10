Πολιτική

Δένδιας: δώρισε Φανέλα του Γουέμπλεϊ στον Ούγγρο ομόλογό του

Ο Πίτερ Σιάρτο ανταπέδωσε, δωρίζοντάς του φανέλα της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας.

Μια φανέλα του Παναθηναϊκού από την εποχή του Γουέμπλεϊ, όταν προπονητής της ήταν ο Φέρεντς Πούσκας, δώρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στον Ούγγρο ομόλογό του Πίτερ Σιάρτο (Peter Szijjarto) τιμώντας τη μνήμη του Πούσκας.

Ο κ. Σιάρτο δώρισε στον κ. Δένδια μια φανέλα της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας, με την οποία ο Πούσκας αναδείχτηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής, πριν γίνει προπονητής.

«Μια μεγάλη προσωπικότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Φέρεντς Πούσκας, ενώνει Ελλάδα και Ουγγαρία», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του.

«Δώρισα στον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πίτερ Σιάρτο (Peter Szijjarto) μια φανέλα του Παναθηναϊκού, από την εποχή του Γουέμπλεϊ, όταν προπονητής της ήταν ο Πούσκας. Ο ομόλογός μου ανταπέδωσε, δωρίζοντας μου φανέλα της μεγάλης εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας, με την οποία μεγαλούργησε ο Πούσκας πριν γίνει προπονητής» τόνισε.

