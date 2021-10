Κόσμος

Φιλιππίνες: Ο Ντουτέρτε ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την πολιτική

Αιφνιδίασε ο πρόεδρος των Φιλιππίνων λίγες μέρες πριν εκπνεύσει προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις επόμενες εκλογές.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε ανακοίνωσε σήμερα ότι αποχωρεί από την πολιτική, μια κίνηση-έκπληξη που πυροδότησε εκτιμήσεις ότι ανοίγει τον δρόμο ώστε η κόρη του να θέσει υποψηφιότητα για να τον διαδεχθεί.

«Σήμερα, ανακοινώνω την αποχώρησή μου από την πολιτική», δήλωσε ο Ντουτέρτε, συνοδεύοντας τον γερουσιαστή Κρίστοφερ "Μπονγκ" Γκο του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος των Φιλιππίνων (PDP-Laban) ο οποίος κατέθεσε την υποψηφιότητά του για αντιπρόεδρος.

Ο Ντουτέρτε αναμενόταν να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος. Δεν έχει το δικαίωμα εκ του Συντάγματος να διεκδικήσει δεύτερη συνεχόμενη εξαετή θητεία.

Πολιτικοί παρατηρητές έλεγαν εδώ και καιρό πως ο Ντουτέρτε μπορεί να επεφύλασσε μια έκπληξη, όπως μια προεδρική υποψηφιότητα για την κόρη του, τη Σάρα Ντουτέρτε-Κάρπιο, την επόμενη χρονιά.

Η Ντουτέρτε-Κάρπιο, που διαδέχθηκε τον πατέρα της ως δήμαρχος του Νταβάο, είχε πει τον περασμένο μήνα ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα για μεγαλύτερο αξίωμα το επόμενο έτος επειδή εκείνη και ο πατέρας της συμφώνησαν πως μόνο ένας από τους δύο θα είναι υποψήφιος πρόεδρος το 2022.

Η απόφαση του Ντουτέρτε να μην συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές την επόμενη χρονιά θα μπορούσε να ανοίγει τον δρόμο για την κόρη του.

«Επιτρέπει στη Σάρα Ντουτέρτε να είναι υποψήφια», δήλωσε ο Αντόνιο Λα Βίνια, καθηγητής Νομικής και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα. Όμως ο Λα Βίνια είπε πως δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ο Ντουτέρτε να αλλάξει γνώμη και να θέσει υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος του Γκο.

Οι υποψήφιοι έχουν διορία έως την Παρασκευή προκειμένου να υποβάλουν υποψηφιότητα, όμως αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις επιτρέπονται έως τις 15 Νοεμβρίου, αφήνοντας χώρο για αλλαγές της τελευταίας στιγμής, όπως η κατάθεση της υποψηφιότητας του Ντουτέρτε στο 'παρά πέντε' για τις εκλογές του 2016, τις οποίες και κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία.

