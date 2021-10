Κοινωνία

Άραξος: Φωτιά έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Εναέρια μέσα πυρόσβεσης πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε οικοπεδικούς χώρους έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αράξου, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται ανάμεσα στην κοινότητα Άραξος και το στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 15 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία ελικόπτερα και δύο αεροπλάνα.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

