Μυρτώ: τα εμπόδια για μετάβαση στη Γερμανία και η αγωνία της μητέρας της (βίντεο)

"Γολγοθάς" η αποκατάσταση για τη Μυρτώ. Τι λέει η μητέρα της για την άρνηση της κλινικής στη Γερμανία να τη δεχθεί.

Για τις προσπάθειες μετάβασης της Μυρτούς σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εδώ και εννέα χρόνια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η μητέρα της.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησής τους για μετάβαση σε κλινική στη Γερμανία: «Για ένα παράξενο λόγο από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν μας δέχονται με τα λεφτά μας, δεν είναι θέμα απόφασης υπουργείου, δεν δέχονται τη Μυρτώ για ένα περίεργο λόγο» τόνισε.

Η μητέρα της Μυρτούς, που κακοποιήθηκε άγρια στην Πάρο το 2002, συνάντησε και τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη, ο οποίος δεσμεύθηκε να έρθει σε επικοινωνία με την κλινική, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. «Η συμβολή του κράτους είναι να έρθει σε επικοινωνία με την κλινική».

Όσο για το ρόλο της δικαιοσύνης «οι δικαστές δικάζουν με τους νόμους που έχουν, εγώ τη Δευτερά θα είμαι στο δικαστήριο», είπε συγκινημένη αλλά και δυνατή για χάρη του παιδιού της.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης η Μυρτώ χαμογελούσε και κρατούσε το χέρι της μητέρας της, που έχει σταθεί δίπλα της βράχος σε όλη αυτή την περιπέτεια.

