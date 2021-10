Πολιτική

Αρκουμανέας: Υπέβαλλε την παραίτηση του ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Η αναμενόμενη εξέλιξη έγινε γνωστή από ανάρτηση του ίδιου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας υπέβαλε σήμερα την παραίτηση του. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης την αποδέχτηκε και τον ευχαρίστησε για την πολύτιμη συμβολή του στον ΕΟΔΥ και στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σε ανάρτηση του στο Facebook, η οποία συνοδεύεται και από την επιστολή της παραίτησης του, αναφέρει τα εξής, «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους 2.500 εργαζομένους του ΕΟΔΥ, το επιστημονικό προσωπικό και όλους τους συνεργάτες μου. Τους εύχομαι καλή δύναμη και συνέχεια στο έργο τους.

Τέλος, κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό –ας μου επιτραπεί– θα ήθελα να δηλώσω πως τίμησα το αξίωμα που μου εμπιστεύτηκε η κυβέρνηση αυτής της χώρας με εντιμότητα, μαχητικό πνεύμα και αυταπάρνηση, χωρίς ουδέποτε να παρεκκλίνω από το ηθικό καθήκον μου, και, προπαντός, δίνοντας απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα στις ανάγκες και στις αγωνίες των συμπολιτών μας».

Η επιστολή παραίτησης του κ. Αρκουμανέα

