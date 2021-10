Οικονομία

Ρεύμα – φυσικό αέριο – πετρέλαιο: Πως θα επιδοτηθούν οι καταναλωτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως προς την ηλεκτρική ενέργεια, οι καταναλωτές θα επιδοτηθούν για κατανάλωση μέχρι και 300 κιλοβατώρες το μήνα. Τι θα γίνει με φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Τριπλή επιδότηση στο ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης τίθεται σε εφαρμογή προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στους καταναλωτές. Εντός των ημερών, μετά την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης για τη σύσταση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες για την επιδότηση των καταναλωτών ρεύματος και φυσικού αερίου.

Ως προς την ηλεκτρική ενέργεια, έχει αποσαφηνιστεί ότι η επιδότηση θα είναι 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα και θα καταβληθεί σε όλους τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, επιχειρήσεις και νοικοκυριά για κατανάλωση έως 300 κιλοβατώρες το μήνα, στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου χωρίς να αποκλείεται παράταση αν χρειαστεί. Για το φυσικό αέριο πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιδοτηθούν οι οικιακοί καταναλωτές με παραπλήσιο ποσό ανά μεγαβατώρα, και πάλι με όριο στην κατανάλωση και με κοινωνικά κριτήρια. Και για το πετρέλαιο ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ την αύξηση του επιδόματος κατά 20%.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών, η κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο, το οποίο κυμαίνεται σε επίπεδα - ρεκόρ στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το οικιακό τιμολόγιο μεγάλου προμηθευτή στην Αττική διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο στα 0,05401 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,0155 ευρώ το Σεπτέμβριο του 2020 όταν οι τιμές είχαν πέσει στο ναδίρ λόγω της κρίσης του κορονοϊού και 0,02995 το φετινό Μάιο, στη λήξη της περιόδου θέρμανσης.

Αντίστοιχα το πετρέλαιο θέρμανσης που κόστιζε πέρυσι τον Οκτώβριο - σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης - περί τα 0,8 ευρώ το λίτρο, αυξήθηκε τον Απρίλιο κοντά στο 1 ευρώ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, με τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας του δολαρίου κυμαίνεται στο 1,1 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο η περίοδος θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι η τιμή διάθεσης θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα της διεθνούς αγοράς εκείνης της περιόδου. Τονίζεται ακόμη ότι πολλά νοικοκυριά προχώρησαν την άνοιξη σε αποθεματοποίηση πετρελαίου θέρμανσης, πράγμα που σημαίνει ότι στην έναρξη τουλάχιστον της περιόδου η ζήτηση - η πορεία της οποίας εξαρτάται και από τον καιρό - προβλέπεται να είναι σχετικά μειωμένη.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιθουανία: αφαίρεσαν βίδες και καρφιά από στομάχι ασθενούς!

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης - μητέρα μαθήτριας: δεν θέλω το παιδί μου να γίνει νέος Φύσσας

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: θα πατάξουμε τους θύλακες φασισμού μέσα στα σχολεία (βίντεο)