ΣΥΡΙΖΑ: ο Μητσοτάκης καρατόμησε όσους διαχειρίστηκαν την πανδημία του κορονοϊού

«Το μόνο που αφήνουν πίσω τους είναι την πανδημία εκτός ελέγχου, με τη χώρα μας να είναι τρίτη σε θανάτους ανά 100.000 πολίτες στην ΕΕ εδώ και ένα μήνα», αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση.

«Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε, όσους μπροστινούς του και να διώξει», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τις αλλαγές στο υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΥ,

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης που ανά δυο μήνες πανηγυρίζει για την "επιτυχή" διαχείριση της πανδημίας, μέσα σε ενάμισι μήνα καρατόμησε όλους όσους τη διαχειρίστηκαν με τα σημερινά καταστροφικά αποτελέσματα. Μετά τους υπουργούς Υγείας, τώρα σειρά πήρα και ο επικεφαλής των διπλών βιβλίων καταγραφών και του μπάχαλου του ΕΟΔΥ.

Το μόνο που αφήνουν πίσω τους είναι την πανδημία εκτός ελέγχου, με τη χώρα μας να είναι τρίτη σε θανάτους ανά 100.000 πολίτες στην ΕΕ εδώ και ένα μήνα, την απαξίωση των επιστημόνων που ετοιμάζονται να πάρουν σειρά και αυτοί ως αποδιοπομπαίοι τράγοι, την παταγώδη αποτυχία στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και μια κοινωνία βαθιά διχασμένη, μήπως και κρυφτούν οι ευθύνες τους».

