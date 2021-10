Κοινωνία

Ληστεία στην Μητροπόλεως: συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στην κατοχή του 41χρονου βρέθηκε και πιστόλι.

Έπειτα από αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη σήμερα, σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας και ο δεύτερος δράστης, 41 ετών, της ληστείας που διαπράχθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Απόστολος Σκρέκας, δήλωσε σχετικά:

«Στο πλαίσιο αναζητήσεων και μετά από συντονισμένες ενέργειες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021, στην Αττική, 41χρονος ημεδαπός, για ληστείες σε υποκαταστήματα τραπεζών.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία και της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς αναζητούνταν ως συνεργός του 33χρονου ημεδαπού, δραπέτη φυλακών, που είχε συλληφθεί μεσημβρινές ώρες της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

Σε αιφνιδιαστική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε ο ανωτέρω καταζητούμενος, ο οποίος συνελήφθη ενώ στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή τους, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές».?

