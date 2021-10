Πολιτική

Τουρκία: απειλεί με “επεισόδιο” στην Ανατολική Μεσόγειο

Εκτός ελέγχου η Άγκυρα πριν από τις διερευνητικές με την Αθήνα.

Με επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο απειλεί η Τουρκία, λίγα μόλις 24ωρα πριν τη συνέχεια των διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα.

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ (η δεύτερη μέσα σε μια μέρα), η Αγκυρα εξαπολύει απειλές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ συγχρόνως απευθύνει… συστάσεις σε «τρίτα μέρη» να μη γίνονται υποχείρια της Αθήνας και της Λευκωσίας με σαφή υπαινιγμό για την ελληνογαλλική συμφωνία.

Η Τουρκία επιχειρεί να επιρρίψει εκ των προτέρων στην Ελλάδα και στην Κύπρο την ευθύνη για την ένταση που… "προβλέπει" ότι θα δημιουργηθεί στην περιοχή, απαιτώντας την ακύρωση νόμιμων δραστηριοτήτων στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Αφορμή για τη νέα τουρκική αντίδραση δίνει η έρευνα του σκάφους Nautical Geo το οποίο έχει μισθωθεί από την κοινοπραξία Poseidon και οι εργασίες του είναι στο πλαίσιο της χάραξης της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο αγωγός East Med. Με κυπριακή NAVTEX, το Nautical Geo θα πραγματοποιήσει έρευνες σε περιοχή που αμφισβητείται από την Τουρκία, η οποία επιχειρεί να τη σφετερισθεί, «βαφτίζοντάς» τη μονομερώς ως τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ θέτει ζήτημα και για τις προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο νέες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ από την EXXON MOBIL, κάνοντας λόγο για μονομερείς ενέργειες που «θα αυξήσουν τις εντάσεις και θα απειλήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η Άγκυρα με απειλητικό τόνο δηλώνει ότι «γίνονται τα απαραίτητα βήματα ενάντια στις μονομερείς ενέργειες» της Ελλάδας και της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης» και προειδοποιεί τις «τρίτες χώρες να μη γίνονται όργανο αυτών των ενεργειών…», εννοώντας προφανώς τη Γαλλία μετά τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με την Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Όπως είναι γνωστό, ο λόγος για τις εντάσεις καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο είναι οι μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις για τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και οι μονομερείς ενέργειες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της ΤΔΒΚ στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Ερντογάν πρότεινε στην ΕΕ να συγκαλέσει μια ολοκληρωμένη διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο πέρυσι και η ΤΔΒΚ, ο συνιδιοκτήτης του νησιού, έκανε μια λεπτομερή πρόταση στην ελληνοκυπριακή πλευρά στις 13 Ιουλίου 2019 σχετικά με τους πόρους υδρογονανθράκων.

Ενώ όλες αυτές οι προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, φαίνεται ότι η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Κύπρου προχώρησαν σε μονομερείς και προκλητικές δραστηριότητες τους τελευταίους μήνες αυξάνοντας την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πράγματι, εκτός από τις πρόσφατες προσπάθειες της Ελλάδας να παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα μας, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Κύπρου ανακοίνωσε επίσης ότι θα διεξαγάγει έρευνα με τρόπο που θα παραβιάζει τα δικαιώματα της ΤΔΒΚ και της υφαλοκρηπίδας της χώρας μας από τις 3 Οκτωβρίου, με πλοίο με σημαία Μάλτας, ιταλικής ιδιοκτησίας. Η Ε/Κ Διοίκηση ανακοίνωσε επίσης ότι θα ξεκινήσει μια νέα γεώτρηση στα νότια του νησιού τον Νοέμβριο.

Όλες αυτές οι μονομερείς ενέργειες θα αυξήσουν τις εντάσεις και θα απειλήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γίνονται τα απαραίτητα βήματα στο πεδίο και στο διπλωματικό κανάλι ενάντια σε αυτές τις μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και επισημαίνεται σε τρίτες χώρες ότι δεν πρέπει να αποτελούν όργανο αυτών των δράσεων.

Η χώρα μας θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τόσο τα δικά της όσο και τα δικαιώματα της ΤΔΒΚ στην Ανατολική Μεσόγειο».

Δένδιας: Η Ελλάδα θωρακίζεται από εξωτερικές απειλές

Η Ελλάδα θωρακίζεται από εξωτερικές απειλές, ενισχύει την διεθνή παρουσία της και επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα», αναλύοντας τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας που υπεγράφη με τη Γαλλία.

Όπως αναφέρει, η συμφωνία αποτελεί την επιτυχή κατάληξη διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε με τον Γάλλο ομόλογό του αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από δύο χρόνια και το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας υπό τον πρωθυπουργό.

