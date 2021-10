Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Συμμορία λήστευε, έδερνε και εκβίαζε

"Ανέβαζε" και βίντεο με ναρκωτικά στο Tik Tok. Πως έπεσαν στα "χέρια" των Αρχών τα μέλη της συμμορίας.

Ληστείες, κλοπές, εκβιάσεις, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και άλλα αδικήματα φέρονται τελικώς να διέπραξαν οι οχτώ Πακιστανοί που συνελήφθησαν μετά την άγρια φασαρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου πριν από λίγες ημέρες. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου έδειξε ότι πρόκειται για μία εγκληματική ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι εκ των αλλοδαπών που συνελήφθησαν αποτελούσαν τα μέλη μιας εγκληματικής συμμορίας που έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας βία, ρόπαλα, μαχαίρια και άλλα αντικείμενα. Άλλοτε πάλι σύμφωνα με την αστυνομία, εκβίαζαν τα θύματά τους (κυρίως συμπατριώτες τους) από τα οποία ζητούσαν χρήματα για να τους επιστρέψουν τα προσωπικά τους έγγραφα.

Η φασαρία που έγινε στο κέντρο του Ηρακλείου και οδήγησε στη σύλληψη τους προκαλεί προβληματισμό για τα μέσα και τους τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι δράστες προσέγγισαν ομοεθνείς θύματά τους και άρχισαν να τους χτυπούν με μαχαίρια, σπασμένα γυάλινα μπουκάλια, ξύλα κοκ.

Σε μία άλλη περίπτωση το ίδιο βράδυ (30/9) υπήρξαν καταγγελίες ότι κάποια από τα μέλη της ομάδας βρισκόταν στην παραλιακή λεωφόρο έχοντας μαχαίρια και ρόπαλα. Πολίτες κάλεσαν τις Αρχές και όταν έφτασαν εκεί αστυνομικοί από την ομάδα ΔΙΑΣ οι αλλοδαποί πέταξαν τα αντικείμενα που κρατούσαν στη θάλασσα.

Οι συλληφθέντες ανάμεσά τους και ένας ανήλικος επέλεγαν να ληστεύουν κυρίως συμπατριώτες τους. Πήγαιναν τα βράδια στο σπίτι τους και ζητούσαν χρήματα και κοσμήματα εάν φορούσαν. Είχαν όμως διαπράξει και κλοπές σε σπίτια ορισμένοι εξ αυτών. Μεταξύ των θυμάτων τους ένας Βούλγαρος και μια Ηρακλειώτισσα στα σπίτια των οποίων μπήκαν ενώ κοιμόντουσαν.

Ήταν … Τik Tokers

Ανέβαζαν στο Tik Tok τη χρήση κάνναβης και τις ποσότητες που είχαν στην κατοχή τους. Οι δύο Πακιστανοί εμφανίζονται σε σχετικό βίντεο που ανέβασαν στο Tik Tok να κάνουν χρήση ναρκωτικών και δίπλα τους να έχουν έξι νάιλον συσκευασίες με κάνναβη!

Παραδέχτηκαν ότι τα ναρκωτικά τα είχαν για δική τους χρήση, αλλά όταν ο ένας εξ αυτών ρωτήθηκε για τη διεύθυνση κατοικίας του, έδωσε ψεύτικα στοιχεία.

