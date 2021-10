Κοινωνία

Καματερό - Σοκαριστική καταγγελία: Βιασμός μητέρας από ληστές

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια των βασανιστών της περιέγραψε η 31χρονη γυναίκα, στην καταγγελία της στους αστυνομικούς.

Σε μια συγκλονιστική καταγγελία προχώρησε μια νεαρή μητέρα η οποία το μεσημέρι της Πέμπτης διάβηκε το κατώφλι του Α.Τ Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς, έπεσε θύμα των ίδιων ανθρώπων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αναγνωρίζοντας τον έναν από αυτούς που είναι ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα.

Την πρώτη φορά που τοποθετείται χρονικά στις 16 Σεπτεμβρίου, ο ελαιοχρωματιστής με ακόμη 3 άτομα μπήκε στο σπίτι όπου μένει η 31χρονη και μπροστά στα ανήλικα παιδιά της της ζήτησαν να τους δώσει ότι πολύτιμο είχε. Έντρομη εκείνη τος έδωσε 700 ευρώ που είχε μέσα στο σπίτι και οι ληστές έφυγαν με τη λεία τους.

Τα πράγματα όμως έγιναν πολύ χειρότερα όταν μετά από 9 μέρες, λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα ο ελαιοχρωματιστής μαζί με έναν ακόμα από τους ληστές μπήκαν και πάλι στο σπίτι της νεαρής μητέρας στο Καματερό. Σύμφωνα πάντα με τα όσο καταγγέλλει η ίδια, την ανάγκασαν να πιει αλκοόλ και στη συνέχεια τη βίασαν. Πριν φύγουν της αφαίρεσαν 1.000 ευρώ που βρήκαν στο σπίτι και ένα κινητο τηλέφωνο.

