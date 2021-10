Κοινωνία

Kallithea Half Marathon 2021: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 3 Οκτωβρίου, από τις 06:00 έως τις 13:30, στην Αθήνα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «KALLITHEA HALF MARATHON 2021» .

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς περιοχής Δήμου Καλλιθέας:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο (2) πλευρές των κατωτέρω οδών, κατά τις ώρες 06.00΄-13.30΄:

Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου.

Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη.

Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος.

Πεισιστράτους, στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος» και της οδού Επαμεινώνδα.

Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος.

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00΄-13.30΄ στις κατωτέρω οδούς:

Βοηθητική οδός της Λ. Συγγρού (παράδρομος), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.

Ηρακλέους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.

Δημοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη.

Επαμεινώνδα-Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος.

Λυσικράτους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λ. Συγγρού.

Ταγμ. Πλέσσα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λ. Συγγρού.

Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λ. Συγγρού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

