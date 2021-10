Τοπικά Νέα

Σεισμός στην Κρήτη: Σε σκηνή βρέφος 10 ημερών

Τι έδειξαν οι εξετάσεις του βρέφους, που έμεινε άστεγο μαζί με την οικογένειά του.

Καλά στην υγεία του είναι το βρέφος μόλις 10 ημερών που έμεινε άστεγο μαζί με την οικογένειά του από τον καταστρεπτικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι.

Χθες, η Παιδιατρική Μονάδα του «Χαμόγελου του Παιδιού», βρέθηκε στο εκθεσιακό κέντρο του Αρκαλοχωρίου και προχώρησε σε δωρεάν εξετάσεις σε όλα τα παιδιά.

Πρώτα εξετάστηκε το 10 ημερών βρέφος από τους παιδιάτρους με τις πληροφορίες του cretapost να αναφέρουν πως χαίρει άκρας υγείας παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες ζει στις σκηνές μαζί με την οικογένειά του.

Στη συνέχεια, οι παιδίατροι εξέτασαν και τα υπόλοιπα παιδιά διαπιστώνοντας πως κάποια έχουν συμπτώματα κρυολογήματος.

Θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Η οικογένειά του νεογνού είχε έρθει από την Βουλγαρία για μία καλύτερη ζωή με την νεαρή μητέρα να φέρνει στη ζωή πριν δέκα μέρες το μωρό της.

Την ώρα του σεισμού η οικογένεια βρισκόταν μέσα στο σπίτι της με την μητέρα να παίρνει το μωρό αγκαλιά και να βγαίνει στο δρόμο.

Το σπίτι έχει υποστεί τεράστιες ζημιές και δεν είναι κατάλληλο προς χρήση με αποτέλεσμα να ζουν τις τελευταίες ημέρες στις σκηνές.

«Φοβηθήκαμε πολύ και ακόμα φοβόμαστε», ανέφερε στο cretapost η μητέρα του παιδιού που έχει πλέον πάρει την απόφαση με τον σύζυγό της να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ. Θέλουμε να φύγουμε για την Βουλγαρία. Αυτό που ζήσαμε ήταν τρομακτικό και ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει», τόνισε η νεαρή μητέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να φύγει η οικογένεια πρέπει να έχουν την ληξιαρχική πράξη και άλλα έγγραφα από το δήμο Μινώα Πεδιάδος. Μόλις τα παραλάβουν έχουν σκοπό να αποχωρήσουν από την Κρήτη.

