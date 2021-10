Οικονομία

Αναδρομικά κληρονόμων: Σε λειτουργία η πλατφόρμα

Ποια δικαιολογητικά ζητούνται από τους κληρονόμους. Βήμα – βήμα η διαδικασία

Οι κληρονόμοι 14.600 συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που απεβίωσαν πριν εισπράξουν τα αναδρομικά που δικαιούνται, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ειδική πλατφόρμα στον ιστότοπο του e – ΕΦΚΑ.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) οι κληρονόμοι ακολουθούν τη διαδρομή: Επιστροφή ποσών σε κληρονόμους-> Επιστροφή αναδρομικών σε κληρονόμους που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό κατ΄εφαρμογή του νόμου 4670/2020.

Εναλλακτικά, πρόσβαση στην ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται και μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου (gov.gr) στη θεματική ενότητα: Οικογένεια-> Απώλεια (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia).

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους κληρονόμους δεν διαφοροποιείται από αυτήν που τηρήθηκε για την προηγούμενη καταβολή των αναδρομικών ποσών 11μήνου κατ΄εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κάθε δικαιούχος κληρονόμος επιλέγει το είδος της αίτησης που θα υποβάλλει ανάλογα με το εάν έχει δημοσιευθεί Διαθήκη ή όχι.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλήσουν ηλεκτρονικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, τα εν λόγω δικαιολογητικά που ζητούνται με βάση το κληρονομικό δίκαιο από την ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου www.gov.gr μέσω της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Φορέων που καταργεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών