Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Νέα παράταση για τα δικαιολογητικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράταση για τους δικαιούχους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Σε νέα παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου, της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» και του μέτρου της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, καθώς και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μέτρο της Επιδότησης Πάγιων Δαπανών, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας.

Έτσι, παρέχεται επιπλέον χρόνο για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ειδικότερα για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από τα οικεία Πρωτοδικεία και διευκολύνεται παράλληλα τη διαδικασία αναζήτησης και έκδοσής τους, δεδομένου του πλήθους των επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μέτρων.



Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών, διευκρινίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, ενώ τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.



Το απαιτούμενο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιητικό, εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλλεται και μέσω του gov.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 1837 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Σεισμός στην Κρήτη: Σε σκηνή βρέφος 10 ημερών

Καματερό - Σοκαριστική καταγγελία: Βιασμός μητέρας από ληστές