Μπρούνο Τσιρίλο: Είχα κατάθλιψη και κρίσεις πανικού

H συγκλονιστική "εξομολόγηση" του πρωην παίκτη της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Μπρούνο Τσιρίλο, συγκλόνισε με ένα μήνυμά του στα social media, όπου και αποκάλυψε ότι τον τελευταίο καιρό έπασχε από κατάθλιψη και κρίσεις πανικού.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, που είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Έλενα Ασημακοπούλου, ανάρτησε ένα μακροσκελές κείμενο στο instagram, για να στείλει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα, εξηγώντας ότι ο ίδιος βρέθηκε σε δύσκολο σημείο μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Η ανάρτηση του Τσιρίλο

«Όποιος με γνωρίζει, ξέρει πως είμαι ένας άνθρωπος πολύ κλειστός. Σήμερα για μένα μετά από αρκετό καιρό σκοταδιού, καταφέρνω να βρω λίγο από το φως. Ήταν δύσκολα μα επιτέλους επιστρέφει σιγά-σιγά η κανονικότητα. Είμαι πάντα ένας μαχητής, κατάφερα να φτάσω και να εκπληρώσω όλα τα όνειρά μου. Κάνοντας απίστευτες θυσίες και χωρίς ποτέ να τα παρατήσω. Όταν αποφάσισα να σταματήσω το ποδόσφαιρο, δεν φανταζόμουν ότι με περίμενε μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις της ζωής μου.

Κατάθλιψη και κρίσεις πανικού. Είμαι εδώ να σας διηγηθώ ότι σιγά-σιγά και μετά από μία μεγάλη προσπάθεια, βγαίνω από κάτι που δεν εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου. Άλλαξε η ζωή μου. Έχασα όλες τις βεβαιότητές μου, φοβόμουν να κάνω οτιδήποτε, έκανα παράλογες σκέψεις και χωρίς να το θέλω, θα έχω πληγώσει άτομα κοντινά σε εμένα γιατί δεν ήμουν πια ο εαυτός μου. Δηλώνω ότι δεν έκανα αυτή την ανάρτηση για να μαζέψω followers και να πάρω likes. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Για εμένα είναι μία απελευθέρωση. Μία νέα ημέρα και πάνω απ’ όλα είναι ένα ΜΗΝΥΜΑ σε όλους όσοι βρίσκονται ή βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση με εμένα. Μην εγκαταλείπετε τη μάχη. Να είστε δυνατοί. Παλέψτε. Ζητείστε βοήθεια και κυρίως όποιος είναι δίπλα (στο άτομο που έχει πρόβλημα) να ψάξει να καταλάβει τι συμβαίνει και να βοηθήσει».

