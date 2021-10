Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Η εξαγορά των καναλιών της Sony προκάλεσε διεθνή πάταγο (βίντεο)

Αλλάζει το ευρωπαϊκό τηλεοπτικό τοπίο η μεγάλη εξαγορά. O ANTENNA αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους media σε παγκόσμιο επίπεδο.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Κίνηση ματ στη σκακιέρα των παγκόσμιων media αποτελεί η γιγαντιαία εξαγορά από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ των καναλιών του πολυεθνικού κολοσσού Sony Pictures Television σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος αποκτά πλέον ισχυρό αποτύπωμα σε 12 χώρες, όπου διαθέτει ήδη 24 εκατομμύρια συνδρομητές.

Οι πτυχές και οι λεπτομέρειες αυτής της μεγάλης συμφωνίας, που αλλάζει τον ευρωπαϊκό τηλεοπτικό χάρτη, έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση και αναδεικνύονται από όλα τα μεγάλα ΜΜΕ. Ενδεικτικά, ο ιστότοπος “World Screen” επιλέγει τον τίτλο «Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποκτά το μπουκέτο καναλιών της Sony Pictures Television», ενώ το “Broadband TV Europe” γράφει «Η Sony Pictures Television πώλησε το portfolio Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ». Το “Digital TV Europe” υπό τον τίτλο «Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποκτά τα κανάλια της Sony στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη», επισημαίνει: «Η ελληνική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να ενισχύσει το τρέχον μίγμα προγράμματος, που περιλαμβάνει σόου από τα αμερικανικά στούντιο και τοπικές παραγωγές με περισσότερο πρωτότυπο περιεχόμενο. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ πρόσθεσε ότι αναζητά περαιτέρω ευκαιρίες για να επενδύσει σε εταιρείες παραγωγής, τηλεοπτικά κανάλια και συνδρομητικές υπηρεσίες σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».

«Η επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων ενός ελληνικού ομίλου, όπως ο ΑΝΤΕΝΝΑ, με την απόκτηση 22 συνδρομητικών καναλιών σε 12 χώρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό για τη χώρα και θα βοηθήσει σημαντικά και την εγχώρια παραγωγή περιεχομένου. Συγχαρητήρια στον ΑΝΤΕΝΝΑ και στον Θοδωρή Κυριακού γι’ αυτήν την κίνηση. Η εξωστρέφεια αποτελεί στόχο της κυβερνητικής πολιτικής και χαιρόμαστε όταν κάποια ελληνική επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητές της, όπως κι όταν κάποια ξένη επιχείρηση επιλέγει την Ελλάδα για τις δικές της», υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σημειώνει: «Η εξαγορά των καναλιών της Sony Pictures Television στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη από τον ελληνικό πολυεθνικό όμιλο ΜΜΕ του ΑΝΤΕΝΝΑ, αποδεικνύει ότι και στον χώρο της επικοινωνίας και των Μέσων Ενημέρωσης μπορούμε να πάμε ψηλά, αν δουλέψουμε με επιμονή , στρατηγική και όραμα. Ο Θοδωρής Κυριακού πήρε ισχυρές βάσεις από τον πατέρα του, τον Μίνωα Κυριακού, επένδυσε στην τηλεόραση του ΑΝΤΕΝΝΑ και πέτυχε τους στόχους του».

Πανίσχυρος ο ΑΝΤΕΝΝΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο ΑΝΤΕΝΝΑ ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια. Ο Θοδωρής Κυριακού τα τελευταία χρόνια τον μετέτρεψε σε ένα πανίσχυρο πολυεθνικό όμιλο με σημαντικές επενδύσεις σε 3 ηπείρους. Η εμβέλεια που διέθετε ήδη σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία επεκτείνεται τώρα σε άνω των 150 εκατομμυρίων τηλεθεατών.

«Καθώς ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επενδύει στα media και σε περιεχόμενο παγκοσμίως, η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παραμένει σημαντική για εμάς. Έχουμε επενδύσει σε αυτή την περιοχή για πάνω από 20 χρόνια, στοχεύοντας να προσφέρουμε την καλύτερη ψυχαγωγία και αξιόπιστη ενημέρωση στο κοινό της κάθε χώρας. Η επένδυση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ξεκλειδώνει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης σε αυτές τις αγορές», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού.

Ο Adam Theiler, CEO Pay TV του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ B.V., δήλωσε: «Το μέλλον είναι λαμπρό. Κινούμαστε πάρα πολύ γρήγορα κι αυτό είναι μόλις το πρώτο βήμα από πολλά για να επεκτείνουμε αυτό το αποτύπωμα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η απόφαση του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, να ενισχύσει το πρόγραμμα στα 22 νέα κανάλια και τις δύο ψηφιακές συνδρομητικές πλατφόρμες με νέο πρόγραμμα, ανοίγει ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας στους Έλληνες δημιουργούς σειρών και εκπομπών να προβάλλουν το έργο τους σε ένα τεράστιο κοινό. Τα στελέχη του ΑΝΤΕΝΝΑ προετοιμάζονται ήδη για την παραγωγή τοπικού προγράμματος που θα ενισχύσει το αποτύπωμα του Ομίλου σε όλη την ανατολική και κεντρική Ευρώπη.

Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν και την επενδυτική τράπεζα και fund Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο Vice Media, καθώς και την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media.

