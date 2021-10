Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στην αντιφασιστική πορεία (βίντεο)

Εκτεταμένη χρήση χημικών απο τους αστυνομικούς.

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της αντιφασιστικής πορείας, στη Θεσσαλονίκη.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν την ώρα που η πορεία κινούνταν επί της οδού Λαγκαδά, στο ύψος της Αγίων Πάντων.

Οι αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών και μέρος των διαδηλωτών διαλύθηκε στα γύρω στενά.

Μάλιστα, προχώρησαν και σε τουλάχιστον δύο προσαγωγές, σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes.

Μετά τα επεισόδια, το μπλοκ της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς συνέχισε την πορεία προς το κέντρο της πόλης από την οδό Λαγκαδά, ενώ η ομάδα των αναρχικών που συμμετείχε στα επεισόδια διέφυγε από την περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης προς την οδό Αγίου Δημητρίου, συνεχίζοντας προς το κέντρο της πόλης.

