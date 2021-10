Αθλητικά

Εθνική ακρωτηριασμένων: Φιγουράρει στις 10 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης (βίντεο)

Αγωνίστηκε με πάθος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα άθλημα.​

Της Λίτσας Ιωάννου

Έζησαν την περιπέτεια του το Euro. Έπαιξαν με πάθος, δύναμη, πείσμα…

«Τη στιγμή που έβαλα το γκολ ένιωσα σαν να πετάω… Το χαρήκαμε όλοι, με τους συμπαίκτες μου», εξηγεί ο Λάζαρος Μαρίκος, που πέτυχε ένα από τα ομορφότερα γκολ της διοργάνωσης.

Η μαγεία της “στρογγυλής θεάς” μπορεί να ξορκίσει κάθε εμπόδιο. Τρανή απόδειξη η 10η θέση της εθνικής μας ομάδας ακρωτηριασμένων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κρακοβίας.

«Το ποδόσφαιρο υπάρχει και για εσένα. Είτε έχεις δυσλειτουργία στο πόδι είτε δυσλειτουργία στο χέρι, το ποδόσφαιρο μπορείς να το παίξεις κι εσύ. Οπότε, λοιπόν, θεωρώ ότι αποδείξαμε σε όλους κι εμείς μπορούμε, αλλά και τα υπόλοιπα άτομα με αναπηρία μπορούν να το κάνουν», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πέτρος Τσίκουρας.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Υδραίος, σημειώνει: «Μέσα από μία συλλογική προσπάθεια, έχεις τα αποτελέσματα που βλέπουμε κι εμείς τώρα. Γιατί όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν λιγοστά άτομα. Είναι αρκετά δύσκολο να πιάσεις πατερίτσα και να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις το σώμα σου. Πόσο μάλλον να παίζεις και μπάλα. Κι όλο αυτό το κάνει να δείχνει μεγαλειώδες».

Η προπόνηση επίπονη, αλλά συνεχίζουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Χαράσσουν νέους στόχους με την εθνική ομάδα και ξεπερνούν κάθε φορά τον εαυτό τους.

