Μητσοτάκης για Παλαιοκρασσά: περνά στην Ιστορία ως ακέραιος και αποδοτικός πολιτικός

«Με συντριβή αποχαιρετώ έναν σπουδαίο και πάντοτε αθόρυβο πρωταγωνιστή της δημόσιας ζωής», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τη συντριβή του για το θάνατο του Γιάννη Παλαιοκρασσά εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι ο πρώην υπουργός περνάει στην Ιστορία ως ακέραιος και αποδοτικός για την πατρίδα του πολιτικός.

Αναλυτικά το συλλυπητήριο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Με συντριβή αποχαιρετώ έναν σπουδαίο και πάντοτε αθόρυβο πρωταγωνιστή της δημόσιας ζωής. Έναν ικανότατο υπουργό, πετυχημένο Ευρωπαίο Επίτροπο, συνεπή βουλευτή και διαλεχτό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έναν υπέροχο άνθρωπο, επιστήμονα και οικογενειάρχη.

Ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς υπήρξε ο Υπουργός Οικονομικών που, στο διάστημα 1990-1992, κατόρθωσε να επαναφέρει σε πλεονάσματα την εθνική οικονομία, αυξάνοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα. Αλλά και, αργότερα, ως Επίτροπος, πλέον, της χώρας, προειδοποιούσε για την κρίση, που θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια.

Στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, προσέφερε και σε μένα απλόχερα τις συμβουλές του. Νιώθω τυχερός που τον γνώρισα και οπλίστηκα με τη σκέψη και τα συμπεράσματα της εμπειρίας του. Μία εμπειρία που σημαδεύτηκε και από οριακές στιγμές όπως η απόπειρα δολοφονίας του σε μία άνανδρη επίθεση της τρομοκρατίας που στοίχισε τη ζωή του Θάνου Αξαρλιάν. Μία στιγμή-πληγή για την Ελλάδα.

Έτσι, ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς περνά στην Ιστορία ως ακέραιος και αποδοτικός για την πατρίδα του πολιτικός. Ως εργατικός βουλευτής των αγαπημένων του Κυκλάδων. Ως απλός και διακριτικός, αληθινός πολίτης στην κυριολεξία. Αλλά και ως σύμβολο καταδίκης της βίας και ενότητας του λαού μας για μια καλύτερη δημοκρατική ζωή.

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα μαζί του. Και σφίγγω με θλίψη το χέρι της συζύγου, των παιδιών του και όλων των δικών του ανθρώπων».

