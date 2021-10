Τεχνολογία - Επιστήμη

Σπονδυλωτός εξωσκελετός για παιδιά (βίντεο)

Η ανακάλυψη ερευνητών στην Ισπανία δίνει ελπίδα σε παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Του Τάκη Σφυρή

Πόσο μεγάλη είναι η χαρά να παίζεις για πρώτη φορά ποδόσφαιρο, να κλωτσάς για πρώτη φορά μια μπάλα, ακόμα και αν ο αντίπαλός είναι μια κούκλα. Για τον μικρούλη Χόρχε Καλβάτσε είναι πρωτόγνωρη, όπως και η ικανότητα να σταθεί όρθιος, να κάνει το πρώτο βήμα, να κάνει το πρώτο παιγνίδι στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις.

Ένας μικρός “Ηρακλής” από τη Βαλένθια της Ισπανίας, που πρώτος δοκιμάζει τον σπονδυλωτό εξωσκελετό που δημιούργησαν Iσπανοί ερευνητές. Ένα δώρο της επιστήμης στα παιδιά με κινητικά προβλήματα…

Η κοινωνική ένταξη εφικτή, με αυτόν τον στυλοβάτη των δέκα αρθρώσεων, που μιμείται τις κινήσεις των μυώνων.

Ο εξωσκελετός δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2009 και έκτοτε βελτιώθηκε η λειτουργία του σε τέτοιο βαθμό, ώστε θα μπορούσε να γίνει φίλος και εργαλείο σε παιδιά στο ξεκίνημα της ζωής τους.

Βήμα-βήμα το νέο ξεκίνημα του Χόρχε στον δρόμο που του άνοιξε η επιστήμη και η τεχνολογία...

