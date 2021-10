Τοπικά Νέα

Νέος σεισμός στην Κρήτη

H σεισμική δόνηση εντοπίζεται 3 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου

Νέα σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ και εντοπίζεται 3 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 8,3 χλμ.

Ακολούθησε και άλλη δόνηση μεγέθους 3 Ρίχτερ, με επίκεντρο τα 2 χλμ. βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου και εστιακό βάθος τα 5 χλμ.

