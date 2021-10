Αθλητικά

Άρης και Απόλλων Σμύρνης συμβιβάστηκαν με την ισοπαλία

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση στο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Έπειτα από ένα μετριότατο ποιοτικά παιχνίδι, Άρης και Απόλλων Σμύρνης αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Θεσσαλονικείς έχασαν σπουδαία ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 4’, όταν ο Κρίστιαν Γκάνεα βρήκε όμορφα τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, ωστόσο ο Κωνσταντίνος Κότσαρης νίκησε τον Μαυριτανό στο τετ-α-τετ. Από ωραία ενέργεια του Ρατζίβ Φαν Λα Πάρα, ο Γιώργος Παμλίδης ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Χουλιάν Κουέστα στο 24’. Ήταν και ό,τι καλύτερο συνέβη στο πρώτο μέρος.

Εξίσου υποτονικό και το δεύτερο ημίχρονο. Η ατομική ενέργεια στο 75’ του Λούκας Σάσα, του οποίου το σουτ ωστόσο δε βρήκε στόχο έπειτα από παρέμβαση του Μπρούνο Άλβες, αλλά και μια άστοχη κεφαλιά του Λούμορ Αγκμπενιένου στο 83’ ήταν οι δυο από τις τρεις σημαντικές στιγμές ενός “φτωχού” δεύτερου 45λέπτου. Πιο σπουδαία, αυτή του τρίτου λεπτού των καθυστερήσεων, με τον Δημήτρη Μάνο να μην ολοκληρώνει σωστά την ατομική του ενέργεια.

Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να “πληρώνει” τις πολλές απουσίες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και αυτή του Τζιανλούκα Φέστα να παίρνει έναν πολύτιμο βαθμό στη “μάχη” για την εξασφάλιση της παραμονής.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουσέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Δεληζήσης, Μπράμπετς, Σάσα, Τζέγκο (69’ Λούμορ), Εντιαγέ, Γκαρσία, Χαΐροβιτς (56’ Άλι/68’ Μάνος), Καμαρά.

Απόλλων Σμύρνης (Τζιανλούκα Φέστα): Κότσαρης, Μπαξεβανίδης, Τουτουαρίμα, Άλβες, Ντομίνγκες, Φατιόν, Σλίβκα, Κάστρο, Φαν Λα Πάρα (83’ Παπαγεωργίου), Παμλίδης (75’ Μαρτίνες), Ντάουντα (83’ Ιωαννίδης).

