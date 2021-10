Αθλητικά

Basket League: O Προμηθέας “πέρασε” από το Περιστέρι

Άμυνα με... τα μάτια έπαιζαν Αχαιοί και Περιστεριώτες.

Ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, με 88-81, στην πρεμιέρα της Βasket League, χάρη στην απόδοσή του στο β΄ μέρος. Η ομάδα του Λουίς Κασιμίρο είχε τέσσερις παίκτες διψήφιους, σε έναν αγώνα... χαλαρών αμυνών.

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν ο κορυφαίος παίκτης των νικητών καθώς σημείωσε 17 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, ο Ρογκαβόπουλος είχε συγκομιδή 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ από 11 πόντους πέτυχαν οι Ντάριο Χαντ και Δημήτρης Αγραβάνης. Με 17 πόντους ο Ίαν Μίλερ ξεχώρισε από τους «κυανοκίτρινους».

Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε πιο δυνατά μετά το τζάμπολ και με τον Μπράουν να κυριαρχεί στη ρακέτα ξέφυγε με +7 (12-5) και 25-20 με την ολοκλήρωση του 1ου δεκαλέπτου. Το σερί 10-0 των Αχαιών χάρη σε λύσεις από Γκίκα, Γκραντ και Σβαρτζ έδωσε πλεονέκτημα στους φιλοξενούμενους, αλλά μετά το 25-30 υπέρ του Προμηθέα, το Περιστέρι ανέκτησε το προβάδισμα (34-33). Οι δύο ομάδες άφησαν πάντως ανοικτούς λογαριασμούς ενόψει του β΄ μέρους, καθώς πήγαν ισόπαλες 45-45 στα αποδυτήρια.

Ακολούθησε «μάχη» και στην 3η περίοδο, με τον Ίαν Μίλερ να είναι το «πρώτο βιολί» της ομάδας του Σωτήρη Μανωλόπουλου και τους Ρογκαβόπουλο και Αγραβάνη να απαντούν από πλευράς φιλοξενούμενων (66-66 στο 30ο λεπτό). Στην 4η περίοδο, ο Κέντρικ Ρέι βγήκε μπροστά ισοφαρίζοντας με τρίποντο και λέι-απ (77-77). Εν συνεχεία, με λέι-απ του Ρογκαβόπουλου, ο Προμηθέας πήρε πρώτη φορά προβάδισμα (78-79) για να προσπεράσουν και με τέσσερις πόντους (78-82) οι Αχαιοί. Ο Ρογκαβόπουλος με μία βολή διαμόρφωσε το 78-83 και η λήξη της αναμέτρησης βρήκε τον Προμηθέα με 2 βαθμούς και το Περιστέρι με έναν.

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 45-45, 66-66, 81-88

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Μακκρί 11, Πέτεγουεϊ 5, Κατσίβελης 13 (1), Μπράουν 13, Μίλερ 17 (3), Μορέιρα 9, Μωραϊτης, Χρυσικόπουλος 2, Σαλούστρος 4, Χάγκινς 7 (1)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Λουίς Κασιμίρο): Ρέι 17 (2), Χαντ 11, Γκίκας 9 (2), Ρογκαβόπουλος 15 (2), Μάιλς 4, Σβαρτς 8 (2), Γκραντ 8, Αγραβάνης 11 (2), Γιαννόπουλος 5, Μπαζίνας

