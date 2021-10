Αθλητικά

“Πόλεμος” οπαδών στη Μαλακάσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια στη Μαλακάσα λίγες ώρες πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Συμπλοκή μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έγινε στις 16:30 το απόγευμα στον ΣΕΑ Μαλακάσας, στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι οπαδοί του Ολυμπιακού επέβαιναν σε έξι αυτοκίνητα και συνεπλάκησαν με οπαδούς του Παναθηναϊκού που επέβαιναν επίσης σε έξι αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας τραυματισμός, ενώ κάηκαν δύο αυτοκίνητα.

Όταν έφτασε η αστυνομία οι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν ήδη φύγει από το σημείο και διενεργείται προανάκριση.

Πηγή: sportime.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στην αντιφασιστική πορεία (βίντεο)

Πυροβολισμοί στην Σπερχειάδα - Συναγερμός στην Αστυνομία

Google - Ματ Μπρίτιν στον ΑΝΤ1: Πώς αναδεικνύουμε τα ποιοτικά ρεπορτάζ (βίντεο)