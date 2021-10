Κόσμος

Αλγερία: Ανάκληση του πρεσβευτή της στο Παρίσι

Ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, με αφορμή δηλώσεις του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Το Αλγέρι ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Παρίσι «για διαβουλεύσεις», σε μία κίνηση για την οποία δεν δόθηκαν επίσημες εξηγήσεις, αλλά εντάσσεται σε μία συγκυρία υψηλής έντασης στις σχέσεις ανάμεσα στην Αλγερία και την Γαλλία.

Τα μέσα ενημέρωσης της Αλγερίας δημοσιεύουν σημερινό άρθρο του Προέδρου της Γαλλίας στη εφημερίδα “Le Monde” στο οποίο ο Εμανουέλ Μακρόν γράφει ότι μετά την ανεξαρτησία της το 1962, η Αλγερία οικοδομήθηκε επί ενός «μνημικού κεφαλαίου» που βασίζεται στην γαλλική αποικιοκρατία και τον πόλεμο της Αλγερίας το οποίο τροφοδοτείται από «το πολιτικοστρατιωτικό σύστημα».

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, σε δηλώσεις του υποδεχόμενος τους απογόνους παλαιών μαχητών του πολέμου της Αλγερίας, έκανε επίσης λόγος για «επίσημη Ιστορία», η οποία «ξαναγράφτηκε από την αρχή» και «δεν στηρίζεται σε αλήθειες», αλλά «σε μία ρητορική μίσους κατά της Γαλλίας».

Την Τετάρτη, ο πρεσβευτής της Γαλλίας, Φρανσουά Γκουγέτ, εκλήθη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αλγερίας, όπου του επιδόθηκε επίσημη διαμαρτυρία της κυβέρνησης μετά την απόφαση του Παρισιού να μειώσει στο μισό τις βίζες που δίδονται σε Αλγερινούς που θέλουν να μεταβούν στην Γαλλία. Το Παρίσι ανακοίνωσε την Τρίτη δραστική μείωση του αριθμού των αδειών εισόδου προς πολίτες του Μαρόκου, της Αλγερίας και της Τυνησίας επικαλούμενο την άρνηση των χωρών του Μαγκρέμπ να κινήσουν τις απαραίτητες προξενικές διαδικασίες για την επιστροφή των μεταναστών που απορρίπτονται από την Γαλλία.

Τα αλγερινά μέσα ενημέρωσης επιμένουν πάντως ότι η ανάκληση του πρεσβευτή στο Παρίσι έχει σχέση με τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν που επαναλαμβάνονται στο άρθρο του στην “Le Monde”.

