Η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα

Ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας της Κάντιθ με την Βαλένθια. Η Οσασούνα πήρε τη νίκη, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο γνώρισε απροσδόκητη ήττα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε εύκολα 2-0 της Μπαρτσελόνα για την 8η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος κι έπιασε στην πρώτη θέση της κατάταξης με 17 βαθμούς την συμπολίτισσά της Ρεάλ, η οποία πάντως εχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Και τα δύο τέρματα των γηπεδούχων σημιωθηκαν στο Α΄ημίχρονο, το πρώτο στο 23΄ με τον Λεμάρ και το δεύτερο στο 44΄ με τον Σουάρες, ο οποίος πλήγωσε την παλιά του αγαπημένη ομάδα

Στο μεταξύ, ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας της Κάντιθ με την Βαλένθια με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό. Νωρίτερα, η Μαγιόρκα αναδείχθηκε νικήτρια με 1-0 στο ματς με την Λεβάντε και βελτίωσε τη θέση της στην κατάταξη, με τους φιλοξενούμενους να παραμένουν στις τελευταίες θέσεις. Το μοναδικό τέρμα της αναμετρησης σημείωσε ο Μπάμπα στο 75΄, ενω στο 85΄ η Λεβάντε έχασε πέναλτι με τον Μοράλες.

Επίσης, με γκολ του Σάντσες στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων η Οσασούνα πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και ανέβηκε στην 4η θέση της κατάταξης με 14 βαθμούς. Η Ράγιο Βαγιεκάνο που γνώρισε απροσδόκητη ήττα, παρέμεινε 5η με 13β.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 1-0 (44΄ Ραούλ Γκαρσία)

Οσασούνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0 (90΄΄+2 Σάντσες)

Μαγιόρκα-Λεβάντε 1-0 (75΄ Μπάμπα)

Κάντιθ-Βαλένθια 0-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 2-0 (23΄ Λεμάρ, 44΄ Σουάρες)

Ελτσε-Θέλτα 3/10

Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 3/10

Χετάφε-Σοσιεδάδ 3/10

Βιγιαρεάλ-Μπέτις 3/10

Γρανάδα-Σεβίλη 3/10

