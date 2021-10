Κόσμος

Φιλιππίνες - Ντουτέρτε: υποψήφια για τη διαδοχή του η κόρη του

Η Σάρα Ντουτέρτε-Κάρπιο, 43 ετών, είναι σήμερα δήμαρχος στη Νταβάο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των Φιλιππίνων.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, δήλωσε ότι η κόρη του θα είναι υποψήφια για να τον διαδεχθεί στις προεδρικές εκλογές του 2022 και ότι στενός συνεργάτης του, που μόλις κατέθεσε την υποψηφιότητά του για την αντιπροεδρία της χώρας, θα ενταχθεί στο δικό της ψηφοδέλτιο, μετέδωσε το βράδυ το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο ABS-CBN.

Η Σάρα Ντουτέρτε-Κάρπιο, 43 ετών, είναι σήμερα δήμαρχος στη Νταβάο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των Φιλιππίνων, και νωρίτερα χθες κατέθεσε την υποψηφιότητά της για την επανεκλογή της σε αυτό το αξίωμα. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε πει πως δεν θα διεκδικήσει υψηλότερο αξίωμα την επόμενη χρονιά. Το ABS-CBN επικαλέστηκε την απάντηση που έδωσε ο κ. Ντουτέρτε σε τηλεοπτικό δημοσιογράφο λίγη ώρα μετά την ανακοίνωσή του πως θα αποσυρθεί από την πολιτική την επόμενη χρονιά, αφού συνόδευσε τον στενότερο συνεργάτη του, τον γερουσιαστή Κρίστοφερ «Μπονγκ» Γκο, που πήγε να καταθέσει την υποψηφιότητά του για την αντιπροεδρία στις εκλογές του 2022. Ερωτήθηκε: «είναι σαφές λοιπόν, θα είναι υποψήφια η Σάρα;». Έδωσε καταφατική απάντηση.

Εκπρόσωπος της κυρίας Ντουτέρτε-Κάρπιο που ερωτήθηκε σχετικά με την πληροφορία αυτή αποκρίθηκε πως «ό,τι ξέρω για το θέμα είναι αυτό που μεταδόθηκε στις ειδήσεις. Δεν έχουμε κανένα σχόλιο». Δεν απάντησε αμέσως όταν αποπειράθηκε να επικοινωνήσει μαζί της το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Το ABS-CBN ανέφερε πως εξασφάλισε την άδεια του τηλεοπτικού δημοσιογράφου για να μεταδώσει τη δήλωση. Ωστόσο όταν ο κ. Ντουτέρτε ερωτάται πότε θα υποβάλει η κόρη του την υποψηφιότητά της για την προεδρία, απαντά «αλήθεια δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα».

Ερωτηθείς αν έδωσε την άδεια του στην κόρη του να θέσει υποψηφιότητα για τη διαδοχή του, ο 76χρονος αρχηγός του κράτους απαντά «στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για τα πολιτικά», προσθέτοντας «είναι καλύτερα». Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε αναμενόταν να είναι υποψήφιος για την αντιπροεδρία, κάτι που έβρισκε αντίθετους τους περισσότερους πολίτες, καθώς έκριναν ότι θα αποτελούσε παραβίαση του Συντάγματος των Φιλιππίνων, το οποίο ορίζει ρητά πως ο πρόεδρος θα έχει μία και μόνο θητεία, ώστε να αποτρέπεται κατάχρηση εξουσίας. Το ότι η Σάρα Ντουτέρτε-Κάρπιο κατέθεσε την υποψηφιότητά της για τη θέση της δημάρχου στη Νταβάο – από το αξίωμα είχε περάσει ο πατέρας της – κάθε άλλο παρά έβαλε τέλος στη σεναριολογία πως στην πραγματικότητα έχει το βλέμμα της στραμμένο στην προεδρία.

Αναλυτές εξηγούν πως ακόμη κι αν δεν τηρούσε την προθεσμία για την εγγραφή της στον κατάλογο των υποψηφίων (8η Οκτωβρίου), θα μπορούσε να επιλέξει να θέσει υποψηφιότητα με καθυστέρηση, όπως ο πατέρας της το 2015, όταν ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε κατήγαγε σαρωτική νίκη. Αποσύρσεις ή/και υποβολές νέων υποψηφιοτήτων είναι δυνατές ως τη 15η Νοεμβρίου. Εάν η Σάρα Ντουτέρτε-Κάρπιο εκλεγόταν πρόεδρος την επόμενη χρονιά, ο πατέρας της πρακτικά θα εξασφάλιζε προστασία από ποινικές διώξεις στις Φιλιππίνες και από τους εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που διενεργούν έρευνα για τον πολυαίμακτο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» που εξαπέλυσε.

