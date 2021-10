Κόσμος

Ισημερινός - φυλακές: πυρά κρατουμένων σε αστυνομικούς μετά την εκατόμβη νεκρών

Τα επεισόδια συνεχίζονται μετά την χειρότερη σφαγή στην ιστορία των σωφρονιστικών συστημάτων ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής.

Μέλη της αστυνομίας του Ισημερινού έγιναν στόχος πυρών χθες Σάββατο από κρατούμενους στη φυλακή της Γουαγιακίλ, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, όπου 118 έγκλειστοι σκοτώθηκαν –οι έξι αποκεφαλίστηκαν– στις συγκρούσεις που ξέσπασαν από την Τρίτη, στη χειρότερη σφαγή στην ιστορία των σωφρονιστικών συστημάτων ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής.

Ενώ οι αρχές ανέκτησαν την Πέμπτη το βράδυ τον έλεγχο της φυλακής, «πρόσωπα που στερούνται την ελευθερία τους» στο συγκρότημα της Γουαγιακίλ «υποδέχθηκαν με πυρά» αστυνομικούς κατά τη διάρκεια «επέμβασής τους», εξήγησε χθες η διοίκηση της αστυνομίας μέσω Twitter.

Πάντως οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν την κατάσταση και «ο έλεγχος [του σωφρονιστικού καταστήματος] διατηρείται», διαβεβαίωσε.

Βίντεο που μεταφόρτωσε η αστυνομία εικονίζει μέλη μονάδας των ειδικών δυνάμεών της, πλαισιωμένους από στρατιώτες και τουλάχιστον ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, να μπαίνουν στο συγκρότημα.

Έπειτα από ανταλλαγές πυρών η αστυνομία ανέφερε πως κατασχέθηκαν δυο τουφέκια, τρία πιστόλια, πυρομαχικά και κινητά τηλέφωνα στη φυλακή της Γουαγιακίλ, όπου είναι έγκλειστοι 8.500 άνθρωποι ενώ η ονομαστική της χωρητικότητα δεν ξεπερνά τις 3.500 θέσεις, με άλλα λόγια το ποσοστό των πλεοναζόντων κρατουμένων είναι 60%.

Από την Τρίτη ως την Πέμπτη, μαίνονταν συγκρούσεις στη φυλακή της Γουαγιακίλ ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων συμμοριών που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε από τις δικαστικές αρχές την Πέμπτη, 118 κρατούμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 86 τραυματίστηκαν.

Ο αριθμός των φυλακισμένων στον Ισημερινό αυξήθηκε κατά 30% κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών, αλλά ο προϋπολογισμός του σωφρονιστικού συστήματος την ίδια περίοδο μειώθηκε από τα 150 στα 99 εκατομμύρια δολάρια.

Η χώρα μετράει 65 σωφρονιστικά καταστήματα με κάπου 39.000 κρατούμενους –περίπου οι μισοί αναμένουν να μάθουν την ποινή τους– ενώ η ονομαστική χωρητικότητά τους δεν ξεπερνά συνολικά τις 30.000 θέσεις (+30%), ενώ οι φύλακες είναι 1.500 (ένας ανά 26 κρατούμενους), κατά τα επίσημα δεδομένα.

Περίπου το 10% των εγκλείστων είναι αλλοδαποί, κυρίως πολίτες της Κολομβίας και της Βενεζουέλας.

Για να μειωθεί ο υπερπληθυσμός στο σωφρονιστικό σύστημα, η κυβέρνηση του προέδρου Γκιγιέρμο Λάσο σκοπεύει να κατασκευάσει περισσότερα σωφρονιστήρια, να δώσει χάρη σε περίπου 2.000 φυλακισμένους που είτε είναι ηλικίας άνω των εξήντα ετών, είτε πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ή έχουν αναπηρία, και να επαναπατρίσει αλλοδαπούς για να ολοκληρώσουν την έκτιση των ποινών τους στις πατρίδες τους.

