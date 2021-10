Κοινωνία

Καιρός - Αρνιακός: εξασθενούν τα μελτέμια (βίντεο)

Βελτιώνεται ο καιρός με τη θερμοκρασία να παίρνει ξανά την ανιούσα!

Με λιακάδα, εξασθένηση του μελτεμιού και τη θερμοκρασία να σηκώνει κεφάλι ο Οκτώβρης θα προσπαθήσει να διασκεδάσει κάπως τη φθινοπωρινή του είσοδο.

Σήμερα Κυριακή περιμένουμε αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις, πυκνότερες το πρωί σε Κυκλάδες, Κρήτη, Εύβοια, Σποράδες, Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”, τόνισε πως οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, μεταβλητοί στα δυτικά 2-4 μποφόρ, βοριάδες στα ανατολικά 4-5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια από 5 έως 23 βαθμούς, στα κεντρικά από 6 έως 28 και νοτιότερα από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

