Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος: οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος εξήγησε γιατί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ματαιωθούν οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνουν, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος εξήγησε πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ματαιωθούν οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυστηρά πρωτόκολλα.

"Αυτό το λέω γιατί θα πρέπει όλο το ακροατήριο της πόλης να συνεχίσει να μας παρακολουθεί. Αλλιώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης θα νιώσει στενοχωρημένο και αδικημένο κάνοντας συγκρίσεις με άλλες εκδηλώσεις" εξήγησε.

Σημείωσε δε ότι υπάρχει τρόπος να γίνουν με ασφάλεια αυτές οι εκδηλώσεις. "Τον τρόπο αυτόν τον είδαμε στη παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα" είπε και ζήτησε να μην λέγεται ότι οι εκδηλώσεις αυτές πέρυσι ήταν που προκάλεσαν το πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. "Συμμετείχαν κι αυτές αλλά δεν ήταν αυτός ο αποκλειστικός παράγοντας" είπε.

"Αυτή τη χρονική στιγμή που με δυσκολία συνεννοούμαστε όλοι μεταξύ μας χρειάζεται ηρεμία, ψυχραιμία και καταλλαγή για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον πολύπλοκο αυτό χειμώνα που έρχεται" κατέληξε.

Από πλευράς του ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, σημείωσε ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν δείχνουν λόγο αναβολής των παρελάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη - “Φίλιος Ζευς”: εθελοντές δίπλα στους σεισμόπληκτους

Κορονοϊός - Πανεπιστήμια: Ανοίγουν με μέτρα και προϋποθέσεις

Καιρός - Αρνιακός: εξασθενούν τα μελτέμια (βίντεο)