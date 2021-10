Κόσμος

Ονδούρα: Τόνοι κοκαΐνης έγιναν στάχτη

Ο Πρόεδρος της χώρας προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις, μετά την αποκάλυψη ότι ο αδερφός του ενεπλάκη σε υπόθεση διακίνησης 185 τόνων κοκαΐνης.

Οι ονδουριανές αρχές έκαψαν χθες Σάββατο πάνω από 3,3 τόνους κοκαΐνη, μέρος των συνολικά 14 τόνων που κατασχέθηκαν στη χώρα του λεγόμενου βορείου τριγώνου της κεντρικής Αμερικής από την αρχή της χρονιάς, ανακοινώθηκε από τη δικαιοσύνη και την αστυνομία.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καύση που έχει γίνει ποτέ εδώ, στις εγκαταστάσεις της χωροφυλακής. Από την αρχή της χρονιάς, κατά τη διάρκεια αρκετών επιχειρήσεων, κατασχέσαμε 14 τόνους κοκαΐνη», ανέφερε ο εκπρόσωπος της χωροφυλακής, ο Μάριο Ριβέρα.

«Τα ναρκωτικά έγιναν στάχτη, καταφέραμε πλήγμα» στις εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν ναρκωτικά, ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, ο Κάρλος Μορασάν.

Η επίδειξη μπροστά στις κάμερες εγγράφεται στην προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας του προέδρου Χουάν Ορλάντο Φερνάντες, ο αδελφός του οποίου, ο Τόνι Ερνάντες, πρώην βουλευτής 42 ετών, καταδικάστηκε τον Μάρτιο να εκτίσει ισόβια κάθειρξη από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ για συνέργεια στη διακίνηση 185 τόνων κοκαΐνης προς την αμερικανική αγορά.

Από το 2014, όταν αναλάμβανε την εξουσία στην πρώτη από τις δύο θητείες του, ο αρχηγός του κράτους εγκατέστησε αεροπορική, ναυτική και χερσαία ασπίδα για να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ των ναρκωτικών, με την υποστήριξη της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης, της DEA.

Ωστόσο, διακινητές που έχουν συλληφθεί ή εκδοθεί στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση του κ. Ερνάντες ενέπλεξαν το περιβάλλον του προέδρου, κάνοντας λόγο για πολλές δωροδοκίες.

Ο κ. Ερνάντες ερίζει πως πρόκειται για ψευδομαρτυρίες βαρόνων των ναρκωτικών που έχουν σκοπό να τον εκδικηθούν για τον πόλεμο που κήρυξε εναντίον τους.

