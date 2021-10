Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρουμανία: διαδηλώσεις κατά του εμβολίου και ρεκόρ κρουσμάτων

Χιλιάδες Ρουμάνοι βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν κατά του αναγκαστικού εμβολιασμού, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της άκρας δεξιάς.

Ανεμίζοντας τις τρίχρωμες σημαίες της χώρας, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Βουκουρέστι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της άκρας δεξιάς, εναντίον του «αναγκαστικού εμβολιασμού» κατά της COVID-19, την ημέρα που η Ρουμανία κατέγραψε νέο ρεκόρ κρουσμάτων του SARS-CoV-2 σε 24 ώρες.

«Ελευθερία» και «σταματήστε τον αναγκαστικό εμβολιασμό», φώναζαν οι διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν μπροστά στην έδρα του ρουμανικού κοινοβουλίου υπό τα βλέμματα ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

«Σύντομα δεν θα μπορούμε πλέον να βγαίνουμε από το σπίτι μας αν δεν έχουμε υγειονομικό πάσο, πρόκειται για επίθεση εναντίον των δικαιωμάτων μας», υποστήριξε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαριάν Ενέσκου, 45χρονος μηχανικός, που κατέβηκε στη διαδήλωση χωρίς μάσκα, όπως και οι περισσότεροι άλλοι συμμετέχοντες.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε πειραματόζωα των εταιρειών που παράγουν εμβόλια», ανέγραφε ένα πλακάτ, ενώ πολλοί διαδηλωτές είπαν πως «δεν εμπιστεύονται» το ρουμανικό σύστημα υγείας.

«Εκατοντάδες γιατροί δίνουν μάχη αυτή τη στιγμή για να σώσουν ζωές», αντέτεινε η επιτροπή που έχει επιφορτιστεί να διενεργήσει την εκστρατεία ανοσοποίησης σε μήνυμά τους που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ μέχρι χθες είχε εμβολιαστεί μόλις το ένα τρίτο των 19 εκατομμυρίων πολιτών της Ρουμανίας – πρόκειται για το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω μόνο από αυτό της Βουλγαρίας – η χώρα πλήττεται από τέταρτο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Χθες Σάββατο ανακοινώθηκαν πάνω από 12.000 κρούσματα του SARS-CoV-2, ρεκόρ από την εκδήλωση της πανδημίας στη ρουμανική επικράτεια, και 184 θάνατοι ασθενών από επιπλοκές της COVID-19. Ως αυτό το στάδιο, η χώρα έχει καταγράψει σχεδόν 37.400 θανάτους επί συνόλου κάπου 1,25 εκατ. μολύνσεων.

Μπροστά σε αυτά τα ανησυχητικά δεδομένα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 για το υγειονομικό προσωπικού ή την υποβολή του σε τεστ με δικά του έξοδα, δύο φορές την εβδομάδα, κάτι που συναντά αντίσταση από τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων του τομέα.

Την Παρασκευή, η Ρουμανία, όπου οι νοσοκομειακές υποδομές τα τελευταία χρόνια είναι ετοιμόρροπες, χτυπήθηκε από νέα τραγωδία: εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στην Κονστάντσα (νοτιοανατολικά) με αποτέλεσμα να πεθάνουν επτά ασθενείς με την COVID-19. Επρόκειτο για την τρίτη τέτοια τραγωδία στο κράτος της Βαλκανικής μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

