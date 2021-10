Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη - “Φίλιος Ζευς”: εθελοντές δίπλα στους σεισμόπληκτους

Αποστολή τους είναι να προσφέρουν εθελοντικά τη στήριξή τους σε ό,τι αφορά τις πρώτες βοήθειες και τις φυσικές καταστροφές.

Μαζί με τον στρατό έστησαν τις σκηνές στο Εκθεσιακό Κέντρο του Αρκαλοχωρίου για να φιλοξενηθούν οι πληγέντες του σεισμού της περασμένης Δευτέρας και από την πρώτη στιγμή μαζί με άλλες εθελοντικές ομάδες, προσπάθησαν να ανακουφίσουν στον ανθρώπινο πόνο. Το εθελοντικό σωματείο «Φίλιος Ζευς» αποτελούμενο από 70 μέλη, είναι μια ομάδα πολιτικής προστασίας, των οποίων αποστολή είναι να προσφέρουν εθελοντικά τη στήριξή τους σε ό,τι αφορά τις πρώτες βοήθειες και τις φυσικές καταστροφές.

«Καταλάβαμε από πολύ νωρίς ότι η παρουσία μας θα ήταν απαραίτητη. Μέσα σε μία ώρα από τον σεισμό είχαμε φτάσει στην περιοχή και πολύ γρήγορα είχαμε στήσει την σκηνή μας για να λειτουργήσει ως ιατρείο για τις πρώτες βοήθειες» λέει η πρόεδρος του Σωματείου Έρη Χαιρέτη, που μαζί με άλλα μέλη της ομάδας παραμένουν όλο το 24ωρο σε βάρδιες, προκειμένου να παρέχουν τη φροντίδα που χρειάζονται οι σεισμόπληκτοι.

Η πρόεδρος του Σωματείου μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εξήγησε ότι αυτός ο σεισμός «ταρακούνησε» και συνειδήσεις, μετά από μια διετία που ο κορονοϊός φάνηκε πως δημιούργησε αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων. «Ελπίζω μετά από αυτό που συνέβη οι εθελοντικές ομάδες να ενισχυθούν αλλά και να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες. Η ανθρώπινη υπόσταση αποκτά άλλη δύναμη όταν είναι εκεί για να στηρίξει τον άνθρωπο στα δύσκολα» είπε η κ. Χαιρέτη που ανέφερε ότι το διάστημα της πανδημίας οι κοινωνικές αποστάσεις ίσως και να απομάκρυναν τους ανθρώπους.

Το Σωματείο «Φίλιος Ζευς» ιδρύθηκε πριν από οκτώ χρόνια και αφορμή στάθηκε ένα σεμινάριο/σχολή που παρακολούθησαν τα ιδρυτικά μέλη. «Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό που πραγματικά επιθυμούμε, είναι να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο σε στιγμές που υπάρχει ανάγκη» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Δημήτρης Τζωρτζακάκης, ο οποίος με εμφανή συγκίνηση, περιγράφει την πιο δυνατή στιγμή που έζησε στο εκθεσιακό κέντρου του Αρκαλοχωρίου, με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που δεν είχαν ούτε πού να πάνε, ούτε ποιος να τους φροντίσει.

«Φτάνοντας εδώ και στήνοντας το ιατρείο μας, αρχίσαμε να υποδεχόμαστε τον κόσμο για τις πρώτες βοήθειες και κυρίως ψυχολογική υποστήριξη. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που δεν είχε παιδιά, δεν είχε κανέναν για να τους βοηθήσει, έφτασε στο χώρο. Οι άνθρωποι κρύωναν και δεν είχαν τίποτα μαζί τους. Μπήκαν σε μια σκηνή και περίμεναν. Τους φροντίσαμε με κουβέρτες και ό,τι άλλο χρειαζόταν και δεν θα ξεχάσω τα δάκρυα στα μάτια τους και τις ευχαριστίες τους προς εμάς» λέει ο κ. Τζωρτζακάκης.

Σε συνεργασία με την πολιτική προστασία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, μετά το στήσιμο των σκηνών αναλαμβάνουν να διεκπεραιώνουν από την πρώτη μέρα μια σειρά από υπηρεσίες, είτε διανομής φαγητού είτε άλλης στήριξης και αυτό θα συνεχίζουν να πράττουν για όσο χρειαστεί, όπως λέει η κ. Χαιρέτη.

«Αφήσαμε τις εργασίες μας για να βρεθούμε κοντά στους πληγέντες. Δεν είναι εύκολο να το περνάς μόνος σου όλο αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τις περιουσίες τους, δεν έχουν πια ούτε πού να πάνε και κανείς δεν ξέρει αν θα μπορέσουν και πότε να φτιάξουν τα σπίτια τους» λέει ο κ. Τζωρτζακάκης που παραμένει με την ομάδα από την πρώτη μέρα στο Εκθεσιακό Κέντρο. «Αν συνειδητοποιήσουμε ότι όλο αυτό που συμβαίνει θα μπορούσε να συμβεί σε καθέναν από εμάς, ίσως αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι να λειτουργούμε εθελοντικά» αναφέρει ο κ. Τζωρτζακάκης, ενώ η πρόεδρος του Σωματείου Έρη Χαιρέτη με επίκεντρο το «κύμα» συμπαράστασης που γεννήθηκε, δεν μπορεί παρά να πιστεύει ότι στα δύσκολα ο κόσμος έχει την ανάγκη να νιώθει ενωμένος. «Είναι συγκινητική η προσφορά των συνανθρώπων, με όποιον τρόπο μπορούν. Από το να φέρουν τρόφιμα, μέχρι να προσφέρουν στέγη και ό,τι άλλο μπορούν. Ο άνθρωπος μόνο μέσα από το σύνολο μπορεί να δείξει την ανθρωπιά του και αυτό κάνει και σε αυτή την περίπτωση που ο συνάνθρωπος τον έχει ανάγκη» συμπλήρωσε η κ. Χαιρέτη.

Το Εθελοντικό Σωματείο «Φίλιος Ζευς» μέσα σε δέκα χρόνια έχει στηρίξει τον άνθρωπο σε πολλές περιπτώσεις και η στόχευσή τους είναι να συνεχίσουν να το πράττουν. Έχοντας ενταχθεί πριν από καιρό σε Πρόγραμμα Leader κατάφεραν να ενισχύσουν με 60 χιλιάδες ευρώ τον εξοπλισμό τους και να διακριθούν διεθνώς λόγω της αποτελεσματικότητας που πέτυχαν. «Ενισχύσαμε τον εξοπλισμό μας με όχημα και drone και αυτό ήταν σημαντικό. Θα είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του» λέει ο κ. Τζωρτζακάκης, που μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, έκαναν μια στάση για να μιλήσουν για το έργο τους και αμέσως μετά, δίπλα και πάλι στον άνθρωπο στάθηκαν.

