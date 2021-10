Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: με απείλησαν ότι θα ρίξουν και σε μένα βιτριόλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατηγορούμενη μετά την επίθεση με το βιτριόλι στην Ιωάννα, αναζητούσε τρόπους δολοφονίας, όπως δηλητήρια και ενέσεις με αέρα, είπε ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου.

Ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί τρία απειλητικά mail και για τον λόγο αυτό απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μάλιστα όπως είπε με νόημα, «τα απειλητικά μηνύματα σταμάτησαν ως εκ θαύματος, μόλις συνελήφθη η κατηγορούμενη».

Ερωτηθείς για το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων, είπε ότι αφενός έβριζαν την Ιωάννα και αφετέρου του ζητούσαν να σταματήσει να την εκπροσωπεί γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα του έριχναν και του ίδιου βιτριόλι.

Ο κ. Λύτρας, αναφερόμενος στη δίκη που έχει ξεκινήσει, είπε ότι του κάνει εντύπωση ότι κάποιοι χωρίς να γνωρίζουν τη δικογραφία, μιλάνε για αλλαγή του κατηγορητηρίου σε βαριά σκοπούμενη βλάβη και διερωτήθηκε, «η δράστης έριξε στην Ιωάννα 2 λίτρα βιτριόλι, δεν της πέρασε από δηλαδή από το μυαλό ότι θα μπορούσε να την σκοτώσει;».

Συμπλήρωσε δε πως η δράστης, μετά την επίθεση, έκανε αναζητήσεις για δηλητήρια και ενέσεις με αέρα, για τρόπους δηλαδή δολοφονίας.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε ότι η κατηγορούμενη έχει εμμονή με την Ιωάννα και για το λόγο αυτό η πελάτης του φοβάται για τη ζωή της όταν η κατηγορούμενη αποφυλακιστεί καθώς δικαιολογημένα της θεωρεί επικίνδυνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης: η Αθήνα γιορτάζει

Ελαφόνησος: θρίλερ με τουρίστες που παρασύρθηκαν από κύματα

Καφές εργαστηρίου δημιουργήθηκε για πρώτη φορά