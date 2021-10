Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Κούνεβα: εύχομαι στην Ιωάννα να κάνει ένα παιδάκι (βίντεο)

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα αποκαλύπτει τις εκμυστηρεύσεις της Ιωάννας Παλιοσπύρου προς αυτή, ενώ περιγράφει τις δυσκολίες που και η ίδια βιώνει.

Μια γυναίκα που έχει βιώσει την απόλυτη φρίκη, μετά την βάρβαρη επίθεση που δέχτηκε το 2008, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι’’.

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα αποκάλυψε τις εκμυστηρεύσεις της Ιωάννας Παλιοσπύρου προς αυτή καθώς και τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα για να ανταπεξέλθει στον Γολγοθά που βιώνει.

“Ξέρω καλά πόσο δύσκολα είναι η Ιωάννα. Μου αποκάλυψε ότι δεν αντέχει αυτή την κατάσταση, ότι έχει σκεφθεί να αυτοκτονήσει, ότι έχει μεγάλη αμφιβολία για το πώς θα πάει η ζωή της” δήλωσε η κ. Κούνεβα.

“Καλύτερα θα είναι να ξεκινήσει να σχεδιάζει το μέλλον της. Της εύχομαι να κάνει ένα παιδάκι που θα της δώσει μεγάλη ευτυχία και ευχαρίστηση στη ζωή της” πρόσθεσε.

Όσον αφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ίδια 13 χρόνια μετά την επίθεση που δέχθηκε, είπε ότι τα πρώτα επτά χρόνια ήταν πολύ απομονωμένη. "Δυσκολεύομαι πολύ, ταλαιπωρούμε. Κάνω όμως έναν μεγάλο αγώνα να κρατηθώ μέχρι το παιδί μου να καταφέρει να περπατά μόνο στη ζωή" είπε και πρόσθεσε: "Με ενοχλεί που δεν μπορώ να τραγουδήσω και δεν μπορώ να είμαι ανεξάρτητη".

