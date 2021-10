Κόσμος

Βραζιλία – Μπολσονάρου: δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του

Την ίδια στιγμή οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν να υστερεί κατά πολύ από τον ανθυποψήφιο του για τις προεδρικές εκλογές, Λουίς Ινάσιο Λούλα.

Δεκάδες χιλιάδες Βραζιλιάνοι διαδήλωσαν χθες Σάββατο σε πολλές πόλεις της χώρας, αποκρινόμενοι σε κάλεσμα κινημάτων και κομμάτων της αριστεράς, για να ζητήσουν για άλλη μια φορά την αποπομπή του ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου και να καταγγείλουν τις αυξήσεις στο κόστος διαβίωσης.

Οι πιο σημαντικές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στο Σάο Πάολο ή στην Μπραζίλια έπειτα από κάλεσμα της "Εθνικής εκστρατείας 'Έξω ο Μπολσονάρου'", που υποστηρίζεται από μια δεκαριά κόμματα της αριστεράς και πολλά συνδικάτα.

Μπορεί τα καλέσματα για διαδηλώσεις να αφορούσαν 167 πόλεις της χώρας, όμως σύμφωνα με καταμέτρηση του βραζιλιάνικου Τύπου συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 24 από τις 27 πολιτείες της Βραζιλίας και σε 84 πόλεις, εκ των οποίων 14 πρωτεύουσες πολιτειών.

Ορισμένοι δεξιοί και κεντροδεξιοί ηγέτες έλαβαν μέρος στις συγκεντρώσεις για να καταγγείλουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη χώρα, αν και δεν υποστηρίζουν απαραίτητα το αίτημα για αποπομπή του Μπολσονάρου.

Στην κεντρική συνοικία Καντελαρία στο Ρίο ντε Ζανέιρο εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία φωνάζοντας "Έξω ο Μπολσονάρου", ένα σύνθημα που αναγραφόταν επίσης σε πολλά πλακάτ.

Περισσότερα από 100 ψηφίσματα που ζητούν την αποπομπή του Μπολσονάρου έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όμως ο πρόεδρός της Αρτούρ Λίρα, σύμμαχος της κυβέρνησης, δεν δίνει καμία συνέχεια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε επίσης την έναρξη πολλών ερευνών εναντίον του Ζαΐχ Μπολσονάρου και του περιβάλλοντός του, κυρίως για διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Στο Σάο Πάολο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στην κεντρική λεωφόρο Παουλίστα, ανάμεσά τους πιθανοί υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές όπως ο Σίρο Γκόμες, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Εργασίας, που είχε έρθει τρίτος στις εκλογές του 2018.

Στην Μπραζίλια, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Εσπλανάδα των υπουργείων.

Οι προηγούμενες διαδηλώσεις υπό την ηγεσία κινημάτων της αριστεράς ζητούσαν την αποπομπή του Μπολσονάρου εξαιτίας της χαοτικής διαχείρισης της πανδημίας, η οποία έχει προκαλέσει σχεδόν 600.000 θανάτους. Χθες ακούστηκαν επίσης συνθήματα για την αύξηση των τιμών των τροφίμων, του αερίου και των καυσίμων καθώς και για το 1,41 εκατομμύριο των ανέργων.

Έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές, δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου από το ινστιτούτο Datafolha έδινε ποσοστό 26% στον ακροδεξιό πρόεδρο στον πρώτο γύρο έναντι 44% για τον Λούλα.

Στα συλλαλητήρια υπήρχαν πολλές κόκκινες σημαίες του Κόμματος Εργατών του πρώην προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα (2003-2010) καθώς και πολλών άλλων οργανώσεων της αριστεράς και του κέντρου -- σημαίες της Βραζιλίας κυριαρχούν παραδοσιακά στις διαδηλώσεις υποστήριξης του προέδρου.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, σε μαζικές διαδηλώσεις στην Μπραζίλια και στο Σάο Πάολο συμμετείχαν 125.000 υποστηρικτές του Ζαΐχ Μπολσονάρου. Περισσότεροι από εκείνους που κατάφερε να συγκεντρώσει η αριστερά χθες στις δύο περιφερειακές πρωτεύουσες.

