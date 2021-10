Πολιτική

Συρίγος για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Πότε αναλαμβάνει δράση (βίντεο)

Τι είπε για τα άνοιγμα των Πανεπιστημίων, τους εμβολιασμούς, αλλά και τη συμφωνία με την Γαλλία.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αναφερόμενος στον άνοιγμα ορισμένων Πανεπιστημίων την προσεχή Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, διαβεβαίωσε ότι έχουν παρθεί τα κατάλληλα μέτρα. Προέβλεψε δε ότι τις πρώτες ημέρες θα υπάρχει ένας σχετικός συνωστισμός καθώς τα Πανεπιστήμια ήταν ουσιαστικά κλειστά εδώ και ενάμιση χρόνο, αλλά μέσα στον Οκτώβριο η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί.

Ερωτηθείς γιατί τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν είναι έτοιμα για όλα τα Πανεπιστήμια και κάποια θα ανοίξουν με μια εβδομάδα καθυστέρηση, είπε ότι αυτό είναι θέμα των πρυτανικών αρχών. Για παράδειγμα, σε κάποια Πανεπιστήμια, εκκρεμούν οι προσλήψεις ατόμων που θα κάνουν τους υγειονομικούς ελέγχους και οι οποίες θα ολοκληρωθούν άμεσα.

Σε ότι αφορά την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία είχε εξαγγελθεί ότι θα αναλάβει δράση τον Σεπτέμβριο, είπε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη διαδικασία των προσλήψεων η οποία γίνεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Τον Ιούλιο αναρτήθηκε ο κατάλογος των επιτυχόντων, αλλά ακολούθησαν μαζικές ενστάσεις άλλων υποψηφίων οι οποίες θέλουν τον χρόνο τους για να εξεταστούν.

Ο κ. Συρίγος πρόσθεσε ότι μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει και μια περίοδος εκπαίδευσης πριν η Πανεπιστημιακή Αστυνομία αναλάβει δράση.

Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς, ο κ. Συρίγος εξέφρασε την ικανοποίηση του καθώς στο εκπαιδευτικό προσωπικό οι εμβολιασμοί έχουν ξεπεράσει το 90% κα στο διοικητικό προσωπικό το 87% ενώ σε ικανοποιητικά ποσοστά έχει ανέλθει η εμβολιαστική κάλυψη και στους φοιτητές.

Τέλος και μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην πρόσφατη συμφωνία με τη Γαλλία, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μέσα σε 2 χρόνια κατάφερε να αντιστρέψει την εικόνα της Τουρκίας που απειλούσε και μέσω των εξοπλισμών και να ισορροπήσει τα δεδομένα. Επεσήμανε δε πως η συμφωνία με την Γαλλία για ένοπλη στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη χώρα αλλάζει πλήρως τα δεδομένα και είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοια συμφωνία μετά το 1974. Είπε δε πως αναμένει νέο γύρο προκλήσεων από την τουρκική πλευρά, κυρίως δε από τους Τουρκοκυπρίους σε ότι αφορά τις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ.

