“Ελευθέριος Βενιζέλος”: συλλήψεις για κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών

Το κύκλωμα εφοδίαζε τους αλλοδαπούς είτε με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, είτε με γνήσια στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός προσομοίαζε με τον πραγματικό κάτοχο του εγγράφου.

Το αυτοκίνητο που εμφανιζόταν πολύ συχνά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στάθμευε στο πάρκινγκ του κρατικού αερολιμένα, χωρίς οι επιβάτες του να αναχωρούν από την χώρα, αλλά να το παραλαμβάνουν πάλι λίγη ώρα αργότερα, πρόδωσε δύο διακινητές αλλοδαπών, οι οποίοι συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 30ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Όπως διαπιστώθηκε οι δύο συλληφθέντες, εκ των οποίων ο ένας είναι υπήκοος Σουηδίας και ο άλλος Συρίας, είναι μέλη κυκλώματος, που διακινούσε αλλοδαπούς από τη χώρα μας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια της αεροπορικής οδού, αφού προηγουμένως τους εφοδίαζε με τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα. Επίσης, συνελήφθη και ο υπό διακίνηση αλλοδαπός.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το κύκλωμα εφοδίαζε τους αλλοδαπούς είτε με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, είτε με γνήσια στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός προσομοίαζε με τον πραγματικό κάτοχο του εγγράφου. Τα μέλη του κυκλώματος αναλάμβαναν και τη μεταφορά των διακινούμενων στο χώρο του αεροδρομίου με το «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο, που εντοπίστηκε να εισέρχεται και να σταθμεύει στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου κατ’ επανάληψη.

Στη συνέχεια τους συνόδευαν στα σημεία ελέγχου μέχρι και την επιβίβαση στο αεροσκάφος. Τους εξέδιδαν κάρτες επιβίβασης και τους καθοδηγούσαν για την κίνηση και την γενικότερη συμπεριφορά τους, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα ελέγχου τους. Τα μέλη του κυκλώματος αφού διευκόλυναν την έξοδο από τη χώρα στους αλλοδαπούς, αποχωρούσαν. Όπως διαπιστώθηκε, η προσέλευση των μελών του κυκλώματος ήταν επαναλαμβανόμενη στους χώρους του αερολιμένα, χωρίς να προκύπτει αναχώρησή τους.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 15.155 ευρώ, 1.000 κορόνες Σουηδίας, 755 λίρες Τουρκίας, δύο κινητά τηλέφωνα και 5 πακέτα καρτών SIM. Στην κατοχή του υπό διακίνηση αλλοδαπού, βρέθηκε και κατασχέθηκε γνήσιο διαβατήριο υπό στοιχεία άλλου ατόμου και κάρτα επιβίβασης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

