Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: νέο θλιβερό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία «θερίζει» στη Ρωσία όπου καταγράφονται διαδοχικά ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό ασθενών που χάνουν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού.

Η Ρωσία ανέφερε σήμερα, ημερήσιο αριθμό ρεκόρ 890 θανάτων που σχετίζονται με την COVID-19.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων θανάτων, που έχει αναφερθεί από την έναρξη της πανδημίας.

Η κυβερνητική ομάδα δράσης κατά του κορονοϊού ανακοίνωσε επίσης, ότι καταγράφηκαν 25.769 νέα κρούσματα μόλυνσης κατά τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 4.294 στη Μόσχα, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τα χθεσινά κρούσματα της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Μπερνάρ Ταπί

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: με απείλησαν ότι θα ρίξουν και σε μένα βιτριόλι

Συρίγος για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Πότε αναλαμβάνει δράση (βίντεο)