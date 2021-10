Κοινωνία

Κολωνός: Έφτιαχναν πλαστά διαβατήρια σε εργαστήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέλη του κυκλώματος θησαύριζαν, αφού πωλούσαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ανάλογα με το είδος και τη χώρα, έως 800 ευρώ το καθένα.

Οργανωμένο κύκλωμα που διέθετε δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια δημιουργίας πλαστών ταξιδιωτικών και διοικητικών εγγράφων, με τα οποία νομιμοποιούσε αλλοδαπούς προκειμένου να κινούνται ανενόχλητα στην Ευρώπη, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Μετά από έρευνες και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν στον Κολωνό, τέσσερις αλλοδαποί, πακιστανικής υπηκοότητας, μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Τα μέλη του κυκλώματος θησαύριζαν κυριολεκτικά, αφού ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και πωλούσαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσης του εγγράφου, από 30 έως 800 ευρώ το καθένα. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να πετύχουν την παραγωγή διευρυμένης «γκάμας» πλαστών εγγράφων, σε ποσότητες χονδρικής, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη τους, λειτουργούσαν τα δύο εργαστήρια τα οποία είχαν εγκαταστήσει σε διαφορετικές οικίες, που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους στον Κολωνό. Το κάθε εργαστήριο είχε διαφορετικό εξοπλισμό και πρώτες ύλες και ειδικευόταν στην παραγωγή διαφορετικών τύπων εγγράφων.

Στο πρώτο εργαστήριο πλαστογραφούσαν κυρίως ταξιδιωτικά έγγραφα που χρησιμοποιούνταν για τη παράνομη διακίνηση μεταναστών με την αεροπορική μέθοδο, καθώς και κάποια διοικητικά. Για την κατάρτιση των εγγράφων αυτών, διέθεταν ανάλογο λογισμικό και επαγγελματικής χρήσεως εκτυπωτές πλαστικών καρτών, με δυνατότητα μαζικής παραγωγής, άνω των 60.000 καρτών ετησίως. Επίσης, διέθεταν μεγάλη ποσότητα ζελατινών με απομιμήσεις ιριδιζόντων στοιχείων ασφαλείας που χρησιμοποιούνταν με την επικόλληση τους επάνω στις εκτυπωμένες κάρτες.

Στο δεύτερο εργαστήριο πλαστογραφούσαν κυρίως διοικητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα, που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη νομιμοποίηση αλλοδαπών και την υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων, διαθέτοντας ανάλογο λογισμικό εξοπλισμό και πρώτες ύλες Οι δύο εκ των τεσσάρων συλληφθέντων είχαν αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία των εργαστηρίων, ενώ οι άλλοι δύο τη διανομή των πλαστών εγγράφων.

Η διακίνηση των εγγράφων γινόταν και με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ανά περίπτωση και στοιχεία τρίτων προσώπων (αχυρανθρώπων). Επίσης με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών πετύχαιναν την εισαγωγή από το εξωτερικό και σε ποσότητες χονδρικής, των κυριοτέρων πρώτων υλών. Από τα στοιχεία της έρευνας και τις ποσότητες των εγγράφων που διακινούνταν, καθώς και το χρόνο δράσης τους, εκτιμάται ότι το κύκλωμα είχε καθαρά κέρδη άνω των 150.000 ευρώ. Επιπρόσθετα από τα στοιχεία της έρευνας αναδείχθηκαν δεσμοί-συνεργασίες με άλλα κυκλώματα κυρίως διακίνησης μεταναστών.

Σε έρευνες που έγιναν στα δύο εργαστήρια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολύ μεγάλος αριθμός υλικών για κατάρτιση πλαστών εγγράφων όλων των τύπων, έντυπα, μηχανήματα, υπολογιστές, μέχρι και τσιπάκια, καθώς και πολλά διαβατήρια και άλλα έγγραφα, εκ των οποίων τα τέσσερα διαβατήρια ήταν κλεμμένα. Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Επίθεση ακροδεξιών σε μέλη της ΚΝΕ

Λάρισα: ένταση για τους εμβολιασμούς έξω από ναούς (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Χρήστος Πλαΐνης αποκαλύπτει για τον Κοινοτάρχη στο Διαφάνι (βίντεο)