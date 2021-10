Οικονομία

Προϋπολογισμός 2022: Στη Βουλή το προσχέδιο - Όλες οι παρεμβάσεις

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα αποτυπώνονται τα μέτρα που ήδη ψηφίστηκαν και ισχύουν και βέβαια θα επεκτείνονται και μέσα στο 2022.

Κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις στο σκέλος των παροχών και των φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτές θα κινηθούν στο πλαίσιο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Να σημειωθεί ότι το κόστος των παρεμβάσεων για το 2021 και το 2022 είναι της τάξεως 3,5 δισ. ευρώ. Από αυτά το 1,1 δισ. αφορούν το 2021, ενώ προβλέπονται και άλλα 2,4 δισ. για το 2022.

Όπως αναφέρουν πηγές το υπουργείου Οικονομικών το προσχέδιο θα διέπεται από ρεαλισμό και συνέπεια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει σημαντική βελτίωση στην πρόβλεψη για την ανάπτυξη της οικονομίας, στο τρέχον έτος, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξει επιπλέον πακέτο στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό βέβαια θα αποτυπωθεί, στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στην Βουλή στις 21 Νοεμβρίου και θα γίνει νόμος του κράτους πριν το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα αυτά είναι:

Γονικές παροχές - Δωρεές: Αύξηση του αφορολογήτου ορίου των γονικών παροχών και των δωρεών σε συγγενείς της πρώτης κατηγορίας (συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς) από 150.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ. Εφόσον η αξία των γονικών δωρεών ή παροχών υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ αφορά τόσο ακίνητη περιουσία όσο και κινητή (μετοχές, ομόλογα, επιχειρήσεις, μετρητά). Επέκταση μειωμένα ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο: Επέκταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, τους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Γυμναστήρια - Σχολές Χορού: Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από το 24% σε 13% από 1η Οκτωβρίου 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Ζωοτροφές: Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων: Μείωση 50% του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου από 1η Οκτωβρίου 2021. Συνδρομητική τηλεόραση: Επέκταση της αναστολής πληρωμής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022. Επίσης θα περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις που ήδη έχουν προβλεφθεί και ανακοινωθεί για το 2022.

Πιο συγκεκριμένα:

Διατηρείται και το 2022 το πάγωμα της πληρωμής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους).

για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους). Παραμένουν οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Μειώνεται από το 24% στο 22% ο συντελεστής φορολογίας για τις επιχειρήσεις.

Επίσης περιλαμβάνονται και άλλες παρεμβάσεις μεταξύ των οποίων:

Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών , ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Με βάση τις νέες προβλέψεις, το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το 1/4, το 39% το 1/3, και το 33% το 50%.

, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Με βάση τις νέες προβλέψεις, το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το 1/4, το 39% το 1/3, και το 33% το 50%. Χορηγείται, τον μήνα Δεκέμβριο, διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος , συνολικού ύψους πλέον - για εκείνο το μήνα - 130 εκατ. ευρώ.

, συνολικού ύψους πλέον - για εκείνο το μήνα - 130 εκατ. ευρώ. Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης κατά 20%.

κατά 20%. Προβλέπεται επίδομα φυσικού αερίου .

. Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας , από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα, στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2022.

, από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα, στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2022. Μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, προχωράει η μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, που θα ισχύσει για το 2022. Τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης, που είναι σε εξέλιξη, θα είναι διαθέσιμα έως το τέλος του έτους.

7. Επεκτείνεται, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ.

8. Επιδοτείται, τουλάχιστον για το 4ο τρίμηνο του 2021, το σύνολο του πληθυσμού για τις πρώτες 300 kWh, με ποσό 30 Euro/MWh, αντισταθμίζοντας σχεδόν το σύνολο της αναμενόμενης αύξησης του ρεύματος. Πιθανότατα το μέτρο θα συνεχιστεί και μέσα στο 2022 εφόσον οι τιμές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

9. Παρέχεται το πρώτο ένσημο. Συγκεκριμένα, για το 2022, και προκειμένου να περιοριστεί η ανεργία των νέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του έτους, λαμβάνουν προπληρωμένο χρόνο εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πρώτη τους απασχόληση. Η ενίσχυση ανέρχεται συνολικά στα 1.200 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης. Από αυτό το ποσό, τα μισά θα τα λαμβάνει ο εργαζόμενος - επιπλέον του μισθού του - ως κίνητρο εύρεσης εργασίας, και τα υπόλοιπα ο εργοδότης ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους. Για εργασία μερικής απασχόλησης, που αντιστοιχεί περίπου στο 50% της πλήρους, θα δίνεται το ήμισυ του ποσού.

